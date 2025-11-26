Ο Όμιλος Καράτζη τιμά την επιστημονική αριστεία -Aπονομή του βραβείου «Μιλτιάδη Καράτζη» στον ερευνητή Δημήτριο Ι. Ζαρίδη - iefimerida.gr

Σε μια ατμόσφαιρα που ανέδειξε το κύρος του θεσμού, πραγματοποιήθηκε η απονομή του Βραβείου «Μιλτιάδη Καράτζη», στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Συλλόγου Φίλων του ΙΤΕ, που έλαβε χώρα στην Αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Το βραβείο, το οποίο δόθηκε για 9η συνεχόμενη χρονιά και για 3η χρονιά με την υποστήριξη του Ομίλου Καράτζη, αποτελεί έναν θεσμό αφιερωμένο στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας και στην ενθάρρυνση νέων επιστημόνων με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και καινοτόμο έργο.

Η φιλοσοφία του θεσμού - Το όραμα του Μιλτιάδη Καράτζη

Η απονομή του βραβείου φέρει τη σφραγίδα της φιλοσοφίας του ιδρυτή του Ομίλου, Μιλτιάδη Καράτζη, ο οποίος πίστευε βαθιά ότι η επιστήμη αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα δώρα προς την κοινωνία και ότι πίσω από κάθε επίτευγμα βρίσκεται ένας άνθρωπος με ήθος, αφοσίωση και όραμα.

Στο πλαίσιο της τελετής, ο ίδιος ο εγγονός, κ. Μιλτιάδης Καράτζης, ήταν αυτός που επέδωσε το βραβείο στον φετινό τιμώμενο, προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό και συνέχεια στο όραμα της οικογένειας.

Αποτυπώνοντας αυτήν ακριβώς τη συνέχεια, ο εγγονός και εκπρόσωπος της οικογένειας, Μιλτιάδης Καράτζης, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Κάθε φορά που συναντιόμαστε εδώ, νιώθω πως δεν τιμούμε μόνο το παρελθόν του, αλλά και το μέλλον που ο ίδιος ονειρεύτηκε να στηρίξει. Το Βραβείο «Μιλτιάδη Καράτζη» δημιουργήθηκε για να ενθαρρύνει νέους ανθρώπους που παλεύουν για τη γνώση, την καινοτομία και την πρόοδο. Για την οικογένειά μου, το βραβείο αυτό είναι ένας τρόπος να συνεχίσουμε το έργο του παππού μου όχι με λόγια, αλλά με πράξεις».

Η συμβολή του Ομίλου Καράτζη

Ο Όμιλος Καράτζη, με επικεφαλής τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνη Καράτζη, στηρίζει σταθερά τον θεσμό, συμβάλλοντας συστηματικά στην ανάδειξη της επιστημονικής αριστείας. Με την πολύτιμη συμβολή του Γενικού Διευθυντή κ. Κώστα Αρχοντάκη, αποτελεί σταθερό υποστηρικτή των δράσεων που υπηρετούν την πρόοδο, τη γνώση και τις αξίες που πρεσβεύει ο θεσμός.

Για τον Όμιλο, το βραβείο αυτό αποτελεί όχι απλώς υποστήριξη, αλλά συνέχεια ενός οράματος: να επενδύει στο μέλλον, να ενισχύει νέους επιστήμονες και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας που έχει πραγματικό, ανθρώπινο αποτύπωμα.

Ο φετινός βραβευθείς – Δημήτριος Ι. Ζαρίδης

Η επιτροπή, αποτελούμενη από κορυφαίους ακαδημαϊκούς και θεσμικούς εκπροσώπους του ΙΤΕ και της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, αποφάσισε ομόφωνα την απονομή του βραβείου στον Δημήτριο Ι. Ζαρίδη, ερευνητή και Υποψήφιο Διδάκτορα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το έργο του εστιάζει στην ανάπτυξη αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης για την έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση του καρκίνου του προστάτη, συμβάλλοντας στην καλύτερη διάγνωση και θεραπευτική καθοδήγηση. Με περισσότερες από 30 διεθνείς δημοσιεύσεις, εκατοντάδες αναφορές και ήδη σημαντικές διακρίσεις, ο κ. Ζαρίδης αποτελεί μια λαμπρή περίπτωση νέου επιστήμονα που υπηρετεί με συνέπεια τον σκοπό του θεσμού.

Η εκδήλωση

Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ΙΤΕ, κ. Ζαχαρίας Καραταράκης, ενώ τιμητική ανακήρυξη ως επίτιμου μέλους έλαβε ο ακαδημαϊκός Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ο οποίος μίλησε με θέμα: «Περιπλανήσεις στον Ωκεανό της ελληνικής γλώσσας». Ακολούθησε η ομιλία του Προέδρου του ΙΤΕ, Καθηγητή Βασίλειου Χαρμανδάρη, με τίτλο: «Αναζητώντας την αλήθεια με το φως!».

Με την απονομή του φετινού βραβείου, ο Όμιλος Καράτζη ανανεώνει τη δέσμευσή του να στηρίζει νέους ανθρώπους που με το έργο και την αφοσίωσή τους φέρνουν πιο κοντά ένα μέλλον στο οποίο η ελληνική επιστήμη δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις δημιουργεί.

Παραμένοντας προσηλωμένος στη φιλοσοφία του ιδρυτή του, συνεχίζει να επενδύει σε θεσμούς που ενισχύουν τη νεανική έρευνα, την καινοτομία και την κοινωνική πρόοδο.