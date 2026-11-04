Ειδικός στον καθαρισμό: «Για ολόλευκα σεντόνια δεν χρειάζεστε πιο πολλά απορρυπαντικά, αλλά υψηλότερη θερμοκρασία και χρόνο» - iefimerida.gr

Τα λευκά σεντόνια προσφέρουν ηρεμία και φρεσκάδα στο σπίτι, όμως η διατήρηση της λαμπερής τους όψης αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση για κάθε νοικοκυριό.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το κιτρίνισμα των σεντονιών, ιδίως στις μαξιλαροθήκες, οφείλεται σε λανθασμένες πρακτικές πλυσίματος. Αυτές περιλαμβάνουν την ανάμειξη με άλλα χρώματα, τους σύντομους κύκλους πλύσης, τις χαμηλές θερμοκρασίες και την υπερβολική χρήση απορρυπαντικού.

Η χρήση πολλών προϊόντων, όπως μαλακτικό, ενισχυτικά αρώματος και μαγειρική σόδα, επιβαρύνει τις ίνες των υφασμάτων. Τα υπολείμματα που επικάθονται καταστρέφουν το λευκό χρώμα, ενώ η συχνή χρήση λευκαντικού φθείρει τα υφάσματα.

Η ορθή διαδικασία πλύσης απαιτεί προεργασία των λεκέδων και αποφυγή υπερφόρτωσης του κάδου. Η πλύση πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες 40-60°C και σε πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον μίας ώρας για αποτελεσματική λεύκανση.

Για την αποφυγή του έντονου τσαλακώματος, τα σεντόνια αφαιρούνται από το στεγνωτήριο ενώ είναι ακόμα ελαφρώς νωπά. Το ίσιωμα με τα χέρια μειώνει την ανάγκη για σιδέρωμα, πριν αυτά διπλωθούν και αποθηκευτούν.

Με την πάροδο του χρόνου, τον ιδρώτα, τα υπολείμματα ενυδατικών κρεμών, τα άλατα του νερού και τη συσσώρευση απορρυπαντικού, κιτρινίζουν τα υφάσματα.

Η ειδικός στον καθαρισμό, Πία Νιέτο, αποκαλύπτει τις τεχνικές που εγγυώνται τα πιο λευκά σεντόνια, βάζοντας τέλος στην γκριζωπή και θαμπή όψη που αποκτούν συχνά μετά το πλύσιμο.

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Τι σημαίνει πραγματικά καθαρά σεντόνια

Σύμφωνα με την ειδικό, ένα πραγματικά καθαρό σεντόνι δεν είναι αυτό που απλώς μοσχοβολάει μαλακτικό, αλλά εκείνο που είναι εντελώς απαλλαγμένο από λίπη, λεκέδες και υπολείμματα προϊόντων.

Το μυστικό δεν βρίσκεται στην προσθήκη περισσότερων καθαριστικών σε κάθε πλύση, αλλά στη σωστή θερμοκρασία και στον κατάλληλο χρόνο. Σύμφωνα με το cosasdecasa.lecturas.com, ο στόχος είναι ο ουσιαστικός καθαρισμός και όχι η κάλυψη των οσμών.

Τα συχνότερα λάθη που κιτρινίζουν τα υφάσματα

Αν τα σεντόνια κιτρινίζουν -ειδικά στις μαξιλαροθήκες- ή αναδίδουν μυρωδιά κλεισούρας, η ευθύνη δεν βαρύνει το πλυντήριο, αλλά τον τρόπο πλυσίματος.

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Τι πρέπει να αποφεύγεται:

Το ανακάτεμα των σεντονιών με άλλα χρώματα.

Οι σύντομοι κύκλοι πλύσης σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Η εισαγωγή των σεντονιών στο πλυντήριο κουβαριασμένων.

Η υπερβολική δοσολογία απορρυπαντικού.

Ποια προϊόντα επιβαρύνουν τα σεντόνια

Η αντίληψη ότι η χρήση περισσότερων προϊόντων εξασφαλίζει καθαρότερα ρούχα είναι εσφαλμένη. Η μαγειρική σόδα, τα ενισχυτικά αρώματος, το μαλακτικό, τα λευκαντικά και τα αρωματικά σπρέι επικάθονται στις ίνες του υφάσματος, με αποτέλεσμα να καταστρέφουν το λευκό χρώμα.

Η ειδικός συνιστά τη μείωση της δόσης του απορρυπαντικού, καθώς το πλεόνασμα δεν ξεβγάζεται σωστά και αφήνει το ύφασμα γκρι. Παράλληλα, θεωρεί περιττά τα μαλακτικά και τα ενισχυτικά αρώματος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Το πραγματικά καθαρό δεν μυρίζει άρωμα, δεν μυρίζει απολύτως τίποτα».

Όσον αφορά το λευκαντικό, προτείνεται η περιορισμένη χρήση του -μία φορά τον μήνα- για την επαναφορά του λευκού σε κιτρινισμένα σεντόνια, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες της συσκευασίας και αποφεύγοντας τη συστηματική χρήση που φθείρει τις ίνες.

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Η σωστή διαχείριση των λεκέδων και η διαδικασία πλύσης

Πριν την τοποθέτηση των σεντονιών στον κάδο, είναι απαραίτητος ο έλεγχος και η προετοιμασία των λεκέδων σε καλά φωτισμένο χώρο, καθώς το πλυντήριο δεν μπορεί να τους απομακρύνει αυτόματα.

Βασικοί κανόνες πλύσης:

Πληρότητα κάδου: Γεμίστε μόνο τα 3/4 του κάδου, ώστε τα σεντόνια να έχουν χώρο να κινηθούν και το νερό να εισχωρήσει σε όλη την επιφάνεια του υφάσματος.

Θερμοκρασία: Πλύνετε σε θερμοκρασίες μεταξύ 40°C και 60°C. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο καλύτερη είναι η απολύμανση.

Διάρκεια: Επιλέξτε πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον μιας ώρας. Τα σύντομα προγράμματα δεν αρκούν για την αφαίρεση των λεκέδων, ενώ ο μεγαλύτερος χρόνος πλύσης ενισχύει τη λεύκανση.

Φροντίδα και αποθήκευση

Για βέλτιστο αποτέλεσμα, αφαιρέστε τα σεντόνια από το στεγνωτήριο ενώ διατηρούν ακόμα λίγη υγρασία. Ισιώστε τα και στρώστε τα με τα χέρια για να απομακρυνθούν οι τσακίσεις, μειώνοντας την ανάγκη για σιδέρωμα. Αφού στεγνώσουν εντελώς, διπλώστε τα και τοποθετήστε τα στη ντουλάπα.