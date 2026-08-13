Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του GNTM 7 και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μάς δίνει μία γεύση από τα backstage -«Κρατώ τα spoilers μακριά» - iefimerida.gr

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του φετινού GNTM και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε μέσω Instagram τις στιγμές που ξεχώρισε από την παραγωγή.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο ανάρτησε στα social media φωτογραφίες από τα backstage, στις οποίες ποζάρει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής, τον Λάκη Γαβαλά, τον Άγγελο Μπράτη, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και την Μπέττυ Μαγγίρα.

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Μέσα από την ανάρτησή της εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για όσα πρόκειται να παρακολουθήσει το τηλεοπτικό κοινό στη νέα σεζόν.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω...

Όπως έγραψε:

«Προσπαθώντας να κρατήσω τα spoilers μακριά και χωρίς να περιαυτολογήσω, θα σας πω μόνο πως το GNTM είναι ένα ταξίδι που ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως το GNTM7 έρχεται και έχει απ’ όλα: νέα πρόσωπα, υπέροχα παιδιά, μόδα, ανατροπές, εκπλήξεις, πολύ γέλιο και μια ομάδα με άποψη, ενέργεια και δυνατή χημεία! Έχω ήδη αρχίσει να μετράω αντίστροφα μέχρι να ανοίξει η πόρτα αυτού του μαγικού κόσμου και να ζήσετε κι εσείς όσα κι εμείς».

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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε επίσης στους ανθρώπους που συνέβαλαν στην υλοποίηση της παραγωγής, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη δουλειά και την αφοσίωσή τους.

«Και πάνω απ’ όλα, νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη για όλους τους ανθρώπους, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που έδωσαν την ενέργεια, την ψυχή και την αγάπη τους σε αυτό το ταξίδι. Είστε οι καλύτεροι! Για την ώρα όμως… IT’S A GNTM WRAP! Καλό καλοκαίρι σε εμάς, καλό υπόλοιπο σε εσάς και κρατήστε χώρο στην οθόνη σας γιατί θα σας χρειαστεί».