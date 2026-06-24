Η Ολίβια Ροντρίγκο λανσάρει το πρώτο της φεστιβάλ με αποκλειστικά γυναικείο line-up - iefimerida.gr

Η Ολίβια Ροντρίγκο ανακοίνωσε το πρώτο της προσωπικό μουσικό φεστιβάλ, το Daisy Chain Fields Festival, συγκεντρώνοντας στη σκηνή μερικά από τα σημαντικότερα γυναικεία ονόματα της σύγχρονης μουσικής.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Αυγούστου στο Great Park του Irvine στην Καλιφόρνια και ξεχωρίζει για το αποκλειστικά γυναικείο line-up της.

«Δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο ενθουσιασμένη να μοιραστώ μια είδηση μαζί σας», έγραψε η βραβευμένη ποπ τραγουδίστρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πρόκειται για ένα όνειρο που είχα εδώ και χρόνια και νιώθω βαθιά συγκινημένη που επιτέλους γίνεται πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ποιες καλλιτέχνιδες θα ανέβουν στη σκηνή

Στο φεστιβάλ θα εμφανιστούν, μεταξύ άλλων, οι Chappell Roan, Doechii, Katseye, Mitski, The Breeders, Die Spitz, Bikini Kill, Eli, Garbage, Quiet Light, Rachel Chinouriri και Not for Radio.

Παράλληλα, ως ειδικές καλεσμένες θα συμμετάσχουν οι Karen O, Stevie Nicks και Sarah McLachlan.

Τα έσοδα θα στηρίξουν οργανισμούς για τα δικαιώματα των γυναικών

Τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται για την προώθηση των δικαιωμάτων και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Η Ροντρίγκο τόνισε επίσης ότι το line-up περιλαμβάνει καλλιτέχνιδες που αποτελούν τόσο πρότυπα όσο και φίλες της. Όπως ανέφερε, πιστεύει πως η μουσική, η συλλογικότητα και η χαρά μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην κοινωνική αλλαγή και εξέφρασε την ελπίδα το φεστιβάλ να αποτελέσει μια τέτοια εμπειρία. Παράλληλα, δήλωσε πως ανυπομονεί να τραγουδήσει, να χορέψει και να γιορτάσει μαζί με το κοινό στις 29 Αυγούστου.

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Συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στη μουσική

Σύμφωνα με το Variety, η καλλιτέχνιδα διανύει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο χάρη στο νέο της άλμπουμ, «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», το οποίο έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200, χαρίζοντάς της το τρίτο διαδοχικό άλμπουμ που κατακτά την πρώτη θέση της κατάταξης.