Ολίβια Κόλμαν: Αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου της με τον Εντ Σινκλέρ μετά από 25 χρόνια - iefimerida.gr

Η Ολίβια Κόλμαν αποκάλυψε το μυστικό πίσω από τον ευτυχισμένο γάμο της με τον Εντ Σινκλέρ, με τον οποίο μετρά 25 χρόνια κοινής πορείας.

Μιλώντας στους TikTokers Benedict και Hannah Townsend, κατά τη διάρκεια συνέντευξης για την προώθηση της νέας της ταινίας Wicker, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο εκείνη και ο σύζυγός της διαχειρίζονται τις διαφωνίες τους.

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«Να είστε ευγενικοί ο ένας με τον άλλον»

Μιλώντας για το μυστικό μιας μακροχρόνιας και ισορροπημένης σχέσης, τόνισε πως η καλοσύνη, η αλληλοκατανόηση και η σωστή επικοινωνία παίζουν καθοριστικό ρόλο.

«Να είστε ευγενικοί ο ένας με τον άλλον», συμβούλεψε, ενώ θυμήθηκε μια φράση που είχε ακούσει από κάποιον που ήταν παντρεμένος σχεδόν 50 χρόνια: «Μερικές φορές το πρόβλημα είναι όσα δεν λέμε».

Όπως εξήγησε, θεωρεί αυτή τη συμβουλή ιδιαίτερα σοφή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι έχει σημασία να επιλέγει κανείς την κατάλληλη στιγμή και τον σωστό τρόπο για να εκφράσει όσα τον απασχολούν.

«Ούτε εγώ ούτε ο σύζυγός μου είμαστε άνθρωποι που επιδιώκουν τις συγκρούσεις. Με τα χρόνια, όμως, μάθαμε να επιστρέφουμε σε ένα ζήτημα που μπορεί να προέκυψε κάποια προηγούμενη ημέρα και να το συζητάμε ήρεμα. Αυτή η προσέγγιση λειτουργεί πολύ καλά για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η Ολίβια Κόλμαν (αριστερά) και ο Εντ Σινκλέρ ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό κατά την άφιξή τους στην πρεμιέρα της ταινίας «Wicker», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026. (Φωτογραφία: Scott A. Garfitt/Invision/AP)

Η Ολίβια Κόλμαν εξήγησε πως το μυστικό για να αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι τις διαφωνίες του είναι να επιλέγει την κατάλληλη στιγμή για μια ήρεμη και ειλικρινή συζήτηση.

«Βρείτε μια όμορφη, ήρεμη στιγμή για να ρωτήσετε: "Μπορούμε να μιλήσουμε για εκείνο το θέμα;". Πολλές φορές ο άλλος μπορεί να απαντήσει: "Ποιο θέμα;". Αν, όμως, κάτι έχει στενοχωρήσει έναν από τους δύο, τότε το συζητάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι, παρόλο που ορισμένα ζευγάρια καταφέρνουν να λύνουν τις διαφορές τους ακόμη και πάνω στην ένταση ενός καβγά, αυτή η προσέγγιση δεν ταιριάζει στη δική της ιδιοσυγκρασία.

Η γνωριμία στο Κέιμπριτζ και ο έρωτας με την πρώτη ματιά

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Εντ Σινκλέρ γνωρίστηκαν τη δεκαετία του 1990, όταν ήταν και οι δύο φοιτητές στο Κέιμπριτζ. Ο έρωτάς τους γεννήθηκε κατά τη διάρκεια των προβών για τη θεατρική παράσταση Table Manners του Άλαν Έικμπορν, που ανέβαζε η θεατρική ομάδα Cambridge Footlights.

Η ηθοποιός είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ με τον μελλοντικό σύζυγό της, ώστε αφιέρωσε έξι εβδομάδες για να μάθει απέξω τους στίχους ενός τραγουδιού που του άρεσε, ενώ φρόντισε να γνωρίζει ακόμη και το καθημερινό του πρόγραμμα.

«Κατά κάποιον τρόπο τον παρακολουθούσα», είχε εξομολογηθεί με χιούμορ στο Bustle. «Δεν είναι κάτι που θα συνιστούσα, αλλά στη δική μας περίπτωση είχε αποτέλεσμα».

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Μάλιστα, η Κόλμαν δεν χάνει ευκαιρία να πειράζει τον σύζυγό της για το πόσο τυχερός είναι που την έχει στο πλευρό του. «Του υπενθυμίζω καθημερινά ότι είναι ένας πολύ τυχερός άνδρας», έχει δηλώσει.

Την περίοδο της γνωριμίας τους, η Ολίβια σπούδαζε στο Homerton College του Κέιμπριτζ, με σκοπό να ακολουθήσει το επάγγελμα της εκπαιδευτικού, ενώ ο Εντ είχε ξεκινήσει σπουδές Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Ωστόσο, εκείνος αποφάσισε σύντομα να ακολουθήσει την καλλιτεχνική του κλίση και συνέχισε τις σπουδές του στη θεατρική σχολή Bristol Old Vic, επιδιώκοντας μια καριέρα στην υποκριτική.

Αφού πραγματοποίησε ορισμένες μικρές τηλεοπτικές εμφανίσεις, μεταξύ των οποίων και στη σειρά του BBC Look Around You, στράφηκε στη συγγραφή σεναρίων και την παραγωγή κινηματογραφικών έργων.

Το 2021 υπέγραψε το σενάριο της δραματικής σειράς Landscapers του Sky, στην οποία πρωταγωνιστούσαν η Ολίβια Κόλμαν και ο Ντέιβιντ Θιούλις. Παράλληλα, συμμετείχε στην παραγωγή της ταινίας The Roses, με πρωταγωνιστές την Κόλμαν και τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, οι οποίοι υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι που βρίσκεται σε διαρκή σύγκρουση.

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Η οικογενειακή τους ζωή και τα τρία παιδιά

Η Ολίβια και ο Εντ έχουν δημιουργήσει μια πενταμελή οικογένεια, αποκτώντας δύο γιους και μία κόρη.

Ο μεγαλύτερος γιος τους, Φιν, γεννήθηκε το 2005, ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 2007, ήρθε στον κόσμο ο δεύτερος γιος τους, Χολ. Το 2015 η οικογένειά τους μεγάλωσε ακόμη περισσότερο με τη γέννηση της κόρης τους, την περίοδο που η ηθοποιός εργαζόταν στα γυρίσματα της σειράς The Night Manager.

Η αμηχανία της στις ερωτικές σκηνές

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο podcast Good Hang, η Ολίβια Κόλμαν είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τη δυσφορία που αισθάνεται όταν καλείται να γυρίσει ερωτικές σκηνές.

Η ηθοποιός είχε παραδεχτεί ότι τέτοιες στιγμές την κάνουν να νιώθει άβολα, καθώς δυσκολεύεται να αποστασιοποιηθεί συναισθηματικά από τη σχέση της με τον σύζυγό της.

«Δεν μου αρέσει οτιδήποτε απαιτεί να δείξω το σώμα μου. Δεν μου αρέσει να προσποιούμαι ότι κάνω σεξ. Αισθάνομαι σαν να είμαι άπιστη», είχε εξομολογηθεί.

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Όπως εξήγησε, ακόμη και όταν η παραγωγή λαμβάνει μέτρα ώστε οι ηθοποιοί να αισθάνονται πιο άνετα, όπως η χρήση ειδικών προστατευτικών ή η τοποθέτηση μαξιλαριών ανάμεσά τους, εκείνη εξακολουθεί να δυσκολεύεται.

Στη διάρκεια της συζήτησης, τόσο η Κόλμαν όσο και η παρουσιάστρια Έιμι Πόλερ εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τους ηθοποιούς που καταφέρνουν να ανταποκρίνονται με φυσικότητα σε τέτοιες απαιτητικές σκηνές.

Όταν η κουβέντα έφτασε στην αναπαράσταση του οργασμού μπροστά στην κάμερα, η Κόλμαν αντέδρασε κατηγορηματικά, λέγοντας: «Όχι, με τίποτα! Ευτυχώς που υπάρχουν οι συντονιστές οικειότητας».

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι κάποτε της είχαν προτείνει, για να αποδώσει πιο πειστικά μια τέτοια σκηνή, να φανταστεί απλώς τις ακτίνες του ήλιου να αγγίζουν το πρόσωπό της.

Η εξομολόγηση για την ταυτότητα φύλου της

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Ολίβια Κόλμαν είχε προχωρήσει σε μια προσωπική εξομολόγηση σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ταυτότητα φύλου της, αποκαλύπτοντας ότι ανέκαθεν αισθανόταν κατά κάποιον τρόπο non binary.

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Η ηθοποιός εξήγησε ότι ποτέ δεν ένιωθε πως ταίριαζε απόλυτα στα παραδοσιακά στερεότυπα που συνδέονται με τη θηλυκότητα και την αρρενωπότητα, ακόμη και μέσα στον γάμο της.

«Σε όλη μου τη ζωή ένιωθα ότι κατά κάποιον τρόπο είμαι non binary. Ποτέ δεν αισθάνθηκα ιδιαίτερα θηλυκή με την παραδοσιακή έννοια. Πάντα περιέγραφα τον εαυτό μου στον σύζυγό μου ως έναν ομοφυλόφιλο άνδρα», είχε δηλώσει.

Όπως ανέφερε, ο Εντ αντιμετωπίζει αυτή την πλευρά της με απόλυτη κατανόηση. «Μου απαντά: "Ναι, το καταλαβαίνω". Και αυτό με κάνει να αισθάνομαι άνετα και οικεία», εξήγησε.

Σε συνέντευξή της στο Them, η Κόλμαν αναφέρθηκε επίσης στη σημασία που έχει για εκείνη η ελευθερία έκφρασης, μακριά από αυστηρά καθορισμένους ρόλους φύλου.

«Δεν συναναστρέφομαι συχνά ανθρώπους που είναι προσκολλημένοι σε μια πολύ αυστηρή αντίληψη της ετεροφυλοφιλίας. Οι άνδρες που γνωρίζω και αγαπώ βρίσκονται σε επαφή με όλες τις πλευρές του εαυτού τους», σημείωσε.

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Αναφερόμενη στη δυναμική του γάμου της, εξήγησε ότι η ίδια και ο σύζυγός της δεν ακολουθούν συγκεκριμένους ρόλους, αλλά στηρίζουν ο ένας τον άλλον ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε στιγμής.

«Νομίζω ότι με τον σύζυγό μου εναλλάσσουμε τους ρόλους μας. Άλλοτε ο ένας είναι ο δυνατός και άλλοτε εκείνος που χρειάζεται περισσότερη τρυφερότητα. Πιστεύω πως όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους αυτή την ευαισθησία. Πάντα έτσι αισθανόμουν», ανέφερε.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ακόμη ότι ένιωσε ανακούφιση όταν συνειδητοποίησε πως δεν είναι η μόνη που δεν αντιλαμβάνεται την ταυτότητα φύλου μέσα από αυστηρά δυαδικά όρια.

«Δεν είμαι η μόνη που αισθάνεται ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απόλυτα. Αυτό μου άρεσε πολύ. Αφού έκανα αυτή την ταινία, κατάλαβα ότι δεν ήμουν μόνη», εξήγησε.