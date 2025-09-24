Όλγα Κεφαλογιάννη: «Ένιωσα προδοσία με το διαζύγιο -Έχουμε μπροστά μας δικαστική διαμάχη» - iefimerida.gr

Στο διαζύγιό της από τον Μίνωα Μάτσα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Buongiorno».

«Όταν έχει τελειώσει ένα κεφάλαιο, προχωράς. Εγώ αυτό κάνω, αφήνω πίσω οτιδήποτε άσχημο, δεν θέλω να με βαραίνει», τόνισε αρχικά η Όλγα Κεφαλογιάννη, με την ίδια να σημειώνει στη συνέχεια ότι όνειρό της ήταν τα παιδιά της να μεγαλώσουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον.

«Προφανώς με απογοήτευσε και με στενοχώρησε πάρα πολύ το διαζύγιο, για τα παιδιά μου. Εγώ είχα όνειρο τα παιδιά μου να μεγαλώσουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, όπως αυτό που μεγάλωσα εγώ -γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ με τις προσλαμβάνουσες, έχει να κάνει πάρα πολύ με το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχεις μεγαλώσει εσύ», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν ένιωσα απογοήτευση, ένιωσα προδοσία, αυτό είναι άλλο πράγμα και αυτό αποφάσισα να βγάλω και να αφήσω πίσω μου. Έκανα πραγματικό focus στο ότι έχω τα παιδιά μου, είναι η δύναμή μου, δεν αισθάνομαι ότι διαφέρω από την Ελληνίδα που προσπαθεί να συνδυάσει τη μητρότητα, την οικογένεια με την καριέρα της», συμπλήρωσε στο ίδιο θέμα η υπουργός Τουρισμού.

Όλγα Κεφαλογιάννη για το διαζύγιό της: Υπάρχει δρόμος μπροστά μας, δεν το επέλεξα εγώ

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Όλγα Κεφαλογιάννη ρωτήθηκε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για το διαζύγιό της από τον γνωστό μουσικοσυνθέτη, καθώς και την επιμέλεια των παιδιών τους, με την ίδια να κάνει λόγο για δικαστική διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη, τονίζοντας ότι αυτό δεν ήταν κάτι που επέλεξε.

«Έχουμε μπροστά μας δικαστική διαμάχη, η οποία είναι σε εξέλιξη. Είναι πολύ καλό σε αυτές τις περιπτώσεις να αφήνουμε τη Δικαιοσύνη να κρίνει, να αποφασίζει. Σίγουρα κανείς δεν θέλει να φτάσει σε αυτό το σημείο, και μου κάνει εντύπωση γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί καλό είναι τα θέματα αυτά να τα λύνει κανείς όσο το δυνατόν με συναινετικό τρόπο. Υπάρχει δρόμος μπροστά, δυστυχώς, δεν το επέλεξα εγώ», σημείωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη.