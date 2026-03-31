Μετατέθηκε για τον Οκτώβριο η δίκη του Ράσελ Μπραντ για κατηγορίες σεξουαλικής βίας - iefimerida.gr

Μετατέθηκε για τον Οκτώβριο η δίκη του Ράσελ Μπραντ για κατηγορίες σεξουαλικής βίας

Ο ηθοποιός Ράσελ Μπραντ / Φωτογραφία AP
Η δίκη του ηθοποιού Ράσελ Μπραντ για κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων μετατίθεται για τις 12 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Southwark Crown Court στο Λονδίνο.

Αρχικά, η δίκη είχε προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Η αναβολή αποφασίστηκε έπειτα από την προσθήκη νέων κατηγοριών από τη Μητροπολιτική Αστυνομία, που αφορούν δύο ακόμα γυναίκες, διευρύνοντας το ήδη σοβαρό κατηγορητήριο εναντίον του Μπραντ, το οποίο περιλαμβάνει βιασμό, άσεμνη επίθεση και σεξουαλική κακοποίηση.

Ο δικαστής Τζόελ Μπέναθαν αποφάσισε την ενοποίηση των υποθέσεων, με αποτέλεσμα η δίκη να ενδέχεται να διαρκέσει έως και δύο μήνες, αντί για τις αρχικά προγραμματισμένες πέντε εβδομάδες.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον Μπραντ

Σύμφωνα με στοιχεία της υπόθεσης, ο Μπραντ κατηγορείται ότι βίασε γυναίκα σε ξενοδοχείο στο Μπόρνμουθ το 1999 και ότι προχώρησε σε σεξουαλικές επιθέσεις σε μεταγενέστερα περιστατικά, μεταξύ των οποίων και σε εργαζόμενη στην τηλεόραση το 2004.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι περιμένει να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο: «Είμαι ευγνώμων που θα έχω την ευκαιρία να απαντήσω σε αυτές τις κατηγορίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

