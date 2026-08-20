Διακοπές με την οικογένειά της στην Κεφαλονιά για την Καλομοίρα -Η συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό - iefimerida.gr

Καλομοίρα και Γιώργος Μπούσαλης απολαμβάνουν τις διακοπές τους στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στην Κεφαλονιά μαζί τα παιδιά τους αλλά και καλούς φίλους τους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Καλομοίρα μοιράζεται με τους ακολούθους της στο Instagram πλάνα από τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κεφαλονιά. Οι αναρτήσεις της περιλαμβάνουν στιγμές με τον σύζυγό της, όμορφα τοπία και οικογενειακά τραπέζια στο νησί.

Ο σύζυγός της, Γιώργος Μπούσαλης, ανήρτησε βίντεο που δείχνει τον Κωνσταντίνο Αργυρό να συμμετέχει στην παρέα τους. Ο γνωστός καλλιτέχνης ερμηνεύει τραγούδια, προσφέροντας μια μουσική νότα στις διακοπές της οικογένειας στο Ιόνιο.

Σε άλλο βίντεο, τα παιδιά της Καλομοίρας απολαμβάνουν τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Διασκεδάζουν πάνω σε ένα φουσκωτό, το οποίο έλκεται από σκάφος, ζώντας ξέγνοιαστες στιγμές κατά τη διάρκεια των οικογενειακών τους διακοπών.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει πως βίωσε μια σκοτεινή περίοδο. Ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει ψυχολογική υποστήριξη, μια απόφαση που αποδείχθηκε καθοριστική για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που βίωνε.

Η τραγουδίστρια ανέβασε στο Instagram πλάνα από τις καλοκαιρινές στιγμές στο νησί, στα οποία περιλαμβάνονται στιγμές με τον σύζυγό της, όμορφα τοπία και οικογενειακά τραπέζια.

Παράλληλα ο Γιώργος Μπούσαλης ανήρτησε βίντεο όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός να συμμετέχει στην παρέα και κρατώντας το μικρόφωνο να ερμηνεύει τραγούδια του.

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Όμορφες στιγμές για την Καλομοίρα στην Κεφαλονιά

Σε άλλο βίντεο παρουσιάζονται τα παιδιά της Καλομοίρας πάνω σε ένα φουσκωτό με ένα σκάφος να τα τραβά μέσα στη θάλασσα προκειμένου να απολαύσουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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«Το άλμπουμ της κάμεράς μου από την όμορφη Κεφαλονιά», έγραψε η Καλομοίρα στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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Η ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη

Η δημοφιλής τραγουδίστρια σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πριν μερικούς μήνες είχε μιλήσει για τη σκοτεινή περίοδο που βίωσε, αποκαλύπτοντας πως ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει ψυχολογική στήριξη.

Συγκεκριμένα είχε πει: «Το παλεύω με τον εαυτό μου, ρωτάω επίσης μέσα μου γιατί, τι με πείραξε και τι αγχώθηκα και το αναλύω. Θέλω να έχω μια αυτοπεποίθηση στη ζωή μου. Ό,τι και να πούνε οι άλλοι, ό,τι και να μου συμβεί να πω: εντάξει», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια, εξηγώντας πως η απόφαση να ζητήσει βοήθεια ήταν καθοριστική: «Με βοήθησε να καθαρίσω το μυαλό μου. Μου πήρε καιρό να ζητήσω βοήθεια γιατί ένιωθα, “αν πάω, δεν θα είμαι καλά στο μυαλό μου”. Έτσι το ένιωθα, αλλά μετά είπα να το δοκιμάσω».