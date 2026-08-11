Οι σκύλοι διαβάζουν τα συναισθήματα στο πρόσωπό μας -Τι έδειξε νέα μελέτη - iefimerida.gr

Οι σκύλοι μπορούν να «διαβάζουν» τα συναισθήματα στο ανθρώπινο πρόσωπο, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Βιέννης

Σύμφωνα με αυτήν, καταγράφονται για πρώτη φορά ισχυρές ενδείξεις ότι τα ζώα ξεχωρίζουν όχι μόνο τη χαρά, αλλά και αρνητικές εκφράσεις στο ανθρώπινο πρόσωπο.

Στη μελέτη, οι επιστήμονες κατέγραψαν την εγκεφαλική δραστηριότητα 12 σκύλων ενώ τους έδειχναν φωτογραφίες ανθρώπων με διαφορετικές εκφράσεις: χαρά, φόβο, θυμό και θλίψη.

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Με τη βοήθεια μηχανικής μάθησης, οι ερευνητές ανέλυσαν τα μοτίβα δραστηριότητας στον εγκέφαλο των ζώων και διαπίστωσαν ότι οι χαρούμενες εκφράσεις ενεργοποιούσαν περιοχές που συνδέονται με πιο σύνθετες γνωστικές λειτουργίες και με το σύστημα ανταμοιβής.

Αντίθετα, ο θυμός, ο φόβος και η θλίψη δεν προκαλούσαν την ίδια αντίδραση σε αυτές τις περιοχές. Το πιο ενδιαφέρον εύρημα, όμως, ήρθε όταν οι επιστήμονες εξέτασαν συνολικά τη λειτουργία του εγκεφάλου. Τότε εντόπισαν διαφορετικά μοτίβα δραστηριότητας για τον φόβο, τον θυμό και τη θλίψη, γεγονός που δείχνει ότι οι σκύλοι μπορούν να ξεχωρίζουν συγκεκριμένα αρνητικά συναισθήματα στα ανθρώπινα πρόσωπα.

Η επικεφαλής της μελέτης, Λόρα Κουάγια, σημείωσε ότι οι σκύλοι έχουν εξελιχθεί στο πλευρό του ανθρώπου και έχουν αναπτύξει την ικανότητα να κατανοούν καλύτερα τις εκφράσεις και τη συμπεριφορά μας.

Οι ερευνητές θέλουν τώρα να εξετάσουν κατά πόσο οι σκύλοι συνδυάζουν τις εκφράσεις του προσώπου με άλλα στοιχεία, όπως ο τόνος της φωνής, η στάση του σώματος και η μυρωδιά.

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Παράλληλα, σχεδιάζουν να συγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος και ο σκυλίσιος εγκέφαλος επεξεργάζονται τα ίδια συναισθηματικά ερεθίσματα.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν πάντως ότι όλοι οι σκύλοι που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν κατοικίδια που ζούσαν σε ήρεμο και στοργικό οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι ζώα με διαφορετικές εμπειρίες ζωής ενδέχεται να αντιδρούν διαφορετικά στα ανθρώπινα συναισθήματα.