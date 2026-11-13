Οι πιο ακριβοπληρωμένοι ηθοποιοί της τηλεόρασης: Βγάζουν εκατομμύρια ανά επεισόδιο, εξωφρενικές αμοιβές

Η εποχή που οι καταξιωμένοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ κυριαρχούσαν αποκλειστικά στη μεγάλη οθόνη φαίνεται να ανήκει στο παρελθόν.



Σήμερα, οι ψηφιακές συνδρομητικές πλατφόρμες έχουν παραγκωνίσει τα παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα και τα σινεμά. Οι τηλεοπτικές παραγωγές είναι αμέτρητες και ο ανταγωνισμός για την κυριαρχία στην αγορά του θεάματος και την προσέλκυση του κοινού πιο έντονος από ποτέ.



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Στο πλαίσιο αυτό, όλο και περισσότεροι καταξιωμένοι ηθοποιοί στρέφονται στην τηλεόραση και τις πλατφόρμες streaming, εξασφαλίζοντας αμοιβές εκατομμυρίων δολαρίων ανά επεισόδιο.

Μια νέα ανάλυση της βιομηχανίας σχετικά με τους πιο ακριβοπληρωμένους αστέρες της τηλεόρασης αποκάλυψε ότι η Ζεντάγια, η 30χρονη πρωταγωνίστρια του «Euphoria» κερδίζει 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο. Την ίδια στιγμή, θρύλοι, όπως ο 80χρονος Σιλβέστερ Σταλόνε και ο 84χρονος Χάρισον Φορντ, λαμβάνουν 2 εκατομμύρια και 1,3 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο, αντίστοιχα, για τις σειρές «Tulsa King» και «Shrinking».

Η Ζεντάγια εντυπωσίασε με τη συμμετοχή της στο Euphoria © Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

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Στην κορυφή των αμοιβών βρίσκονται επίσης η Τζένιφερ Άνιστον και η Ρις Γουίδερσπουν, οι οποίες κερδίζουν από 2 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο για τη σειρά «The Morning Show» της Apple TV. Το ίδιο ποσό λαμβάνει και ο Κρις Πρατ για τη συμμετοχή του στη σειρά «The Terminal List».

«Η ανάγκη για αστέρες που μπορούν να στηρίξουν αυτές τις τηλεοπτικές παραγωγές είναι μεγαλύτερη από ποτέ», δήλωσε στο Variety ένας ατζέντης ταλέντων. «Κάποτε ήταν αδιανόητο να λαμβάνει κάποιος 2 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο»., σημείωσε.

Γιατί οι σταρ στρέφονται στις τηλεοπτικές σειρές

Τι είναι, λοιπόν, αυτό που ώθησε τους σταρ του κινηματογράφου να μεταπηδήσουν από τη μεγάλη οθόνη, στην τηλεόραση και το streaming;



Καθοριστικό ρόλο στη στροφή των κινηματογραφικών αστέρων προς την τηλεόραση ενδέχεται να έχει παίξει η υποχώρηση των εισπράξεων στις κινηματογραφικές αίθουσες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Statista, το αμερικανικό και βορειοαμερικανικό box office παραμένει κατά 23%-24% χαμηλότερα σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα, και κυμαίνεται γύρω στα 8,6 δισ. δολάρια ετησίως, έναντι 11,4 δισ. το 2019. Έτσι, οι σταρ του σινεμά είναι πρόθυμοι πια να συμμετάσχουν σε τηλεοπτικές σειρές, κάτι που στο παρελθόν θεωρούνταν ότι θα έβαζε «ταφόπλακα» στην καριέρα τους. «Κάθε σταρ πλέον αναζητά την ευκαιρία να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια σειρά», δήλωσε στο Variety πηγή με γνώση της τηλεοπτικής βιομηχανίας. «Αν είσαι το πρώτο ή το δεύτερο όνομα στο καστ, από οικονομικής άποψης δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη εποχή». Ένας άλλος ατζέντης πρόσθεσε: «Το παιχνίδι των αμοιβών για τους ηθοποιούς της τηλεόρασης παραμένει μια πολύ επικερδής υπόθεση. Υπάρχουν ακόμα πολλά χρήματα να κερδίσει κανείς ως ηθοποιός στην τηλεόραση».

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Στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων τηλεοπτικών ηθοποιών περιλαμβάνονται επίσης οι Στιβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ και Σελένα Γκόμεζ, πρωταγωνιστές του «Only Murders in the Building», οι οποίοι εισπράττουν από ένα εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο. Τα στοιχεία δεν συνυπολογίζουν τα έσοδα από επαναπροβολές και συμφωνίες αναμετάδοσης, που εξακολουθούν να αποφέρουν σημαντικά ποσά σε παλαιότερους τηλεοπτικούς αστέρες.

Μάρτιν Σορτ, Σελένα Γκόμεζ και Στιβ Μάρτιν © Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ηθοποιού που πλούτισε από τη συμμετοχή του σε τηλεοπτική σειρά είναι και ο Τζέρι Σάινφελντ, η περιουσία του οποίου εκτιμάται στα 900 εκατομμύρια δολάρια. Η συμπρωταγωνίστρια του στη δημοφιλή σειρά Seinfeld Τζούλια Λούις-Ντρέιφους υπολογίζεται ότι έχει περιουσία που αγγίζει τα 250 εκατομμύρια, αλλά και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, που επί σεζόν πρωταγωνίστησε στο Sex and the city έχει συγκεντρώσει περίπου 200 εκατ. δολάρια.

Η παρέα της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς Seinfeld © AP Photo/Chris Pizzello, File

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Ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός τηλεοπτικής σειράς

Πάντως, το ρεκόρ Γκίνες ως ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά μυθοπλασίας κατέχει ο 68χρονος Ρέι Ρομάνο, πρωταγωνιστής του «Everybody Loves Raymond», καθώς στην τελευταία σεζόν το 2005, εισέπραττε 1,94 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο Με σημερινή αναγωγή λόγω πληθωρισμού, το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 3,2 εκατ. δολάρια. Ακόμη και σήμερα, μάλιστα, εισπράττει έως και 18 εκατ. δολάρια ετησίως από τα δικαιώματα από τις επαναπροβολές της σειράς σε τηλεοπτικά δίκτυα και πλατφόρμες streaming.