Οι φωτό της Μπέλα Χαντίντ μέσα από το νοσοκομείο που ανησύχησαν τους φαν της -Τι της συνέβη [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Μπέλα Χαντίντ ανησύχησε τους φαν της καθώς βρίσκεται στο νοσοκομείο λόγω της νόσου του Lyme, την οποία αντιμετωπίζει εδώ και λίγα χρόνια.

Το 28χρονο μοντέλο μοιράστηκε φωτογραφίες που την δείχνουν να ξεκουράζεται σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι ενώ είναι συνδεδεμένη με ορούς και σωληνάκια.

«Συγγνώμη που εξαφανίζομαι συνέχεια, σας αγαπώ», έγραψε η Χαντίντ στη λεζάντα της στο Instagram.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φωτογραφίες της Μπέλα Χαντίντ από το κρεβάτι του νοσοκομείου

Στις φωτογραφίες, το μοντέλο φαίνεται να ξεκουράζεται στο κρεβάτι του νοσοκομείου, έχοντας δίπλα της έναν μικρό πλεκτό άγγελο, τρώγοντας πίτσα και απολαμβάνοντας τη θέα από το παράθυρό της με το ηλιοβασίλεμα και το ουράνιο τόξο.

Η Χαντίντ συμπεριέλαβε και εικόνες από έναν εξωτερικό κήπο, φωτογραφίες με οικογένεια και φίλους που την επισκέπτονται και παίζουν χαρτιά. Στην τελευταία φωτογραφία, φαίνεται να κάθεται σε μια γωνία του ασανσέρ με βρεγμένα μαλλιά, κρατώντας ένα φλιτζάνι καφέ.

Η μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ, την αποκάλεσε «πολεμίστρια της Lyme» ενώ η αδελφή της, Τζίτζι έγραψε: «Σ’ αγαπώ! Ελπίζω σύντομα να νιώθεις τόσο δυνατή και καλά όσο αξίζεις!!!!!!». Η ηθοποιός Νίκι Ριντ επίσης έγραψε: «Σου στέλνω αγάπη, φως και θετικές σκέψεις για θεραπεία».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και δεν δόθηκε κάποια εξήγηση για τη νοσηλεία, η Χαντίντ είχε δηλώσει παλαιότερα ότι ήταν «επιτέλους υγιής» μετά από «πάνω από 100 μέρες θεραπείας για Lyme, χρόνια νοσήματα, [συνοδές λοιμώξεις] και σχεδόν 15 χρόνια αόρατης ταλαιπωρίας» το 2023.

«Ο μικρός εαυτός μου που υπέφερε θα ήταν τόσο περήφανος για τον ενήλικο εαυτό μου που δεν τα παράτησε ποτέ», είχε γράψει τότε η Χαντίντ σε ανάρτησή της στο Instagram.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ευγνώμων στη μαμά μου που κράτησε όλα τα ιατρικά μου αρχεία, που στάθηκε δίπλα μου, δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό μου, με προστάτευσε, με στήριξε, αλλά πάνω απ’ όλα με πίστεψε σε όλη αυτή τη διαδρομή», πρόσθεσε.

Η Μπέλα διαγνώστηκε με τη νόσο του Lyme το 2012, μαζί με τη μητέρα της, Γιολάντα, και τον μικρότερο αδελφό της, Άνουαρ. Το μοντέλο μίλησε για πρώτη φορά στο περιοδικό People σχετικά με τη μάχη της με τη νόσο, ενώ εργαζόταν ως μοντέλο, το 2016.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ζωή δεν είναι πάντα όπως φαίνεται απ’ έξω», είχε δηλώσει τότε, προσθέτοντας ότι «το πιο δύσκολο κομμάτι αυτού του ταξιδιού είναι να σε κρίνουν από την εμφάνισή σου αντί για το πώς νιώθεις».

Η νόσος του Lyme είναι μια μολυσματική ασθένεια που προκαλείται από το βακτήριο Borrelia burgdorferi, το οποίο μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως μέσω τσιμπήματος από μολυσμένο τσιμπούρι (Ixodes scapularis και Ixodes ricinus στην Ευρώπη).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι πιο συχνή στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, αλλά εμφανίζεται και σε άλλες περιοχές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφίες: Instagram