Οι ειδικοί στον καθαρισμό συμφωνούν: «Για να καθαρίσεις τον υφασμάτινο καναπέ, αρκεί ένα φλιτζάνι νερό, λίγο ξίδι και μια κουταλιά απορρυπαντικό» - iefimerida.gr

Η σπιτική συνταγή που αναμειγνύει νερό, λευκό ξίδι και υγρό απορρυπαντικό πιάτων έχει γίνει σταθερή αξία στις συμβουλές για τον υφασμάτινο καναπέ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η συνταγή με νερό, υγρό πιάτων και λευκό ξίδι έχει επιστημονική βάση. Το απορρυπαντικό διαλύει το λίπος και τη βρομιά της καθημερινής χρήσης, ενώ το ξίδι δρα ενισχυτικά στην αφαίρεση λεκέδων και οσμών.

Η σωστή αναλογία, σύμφωνα με πανεπιστημιακό οδηγό, απαιτεί ελάχιστο απορρυπαντικό σε σχεδόν ένα λίτρο νερό. Το ξίδι προστίθεται σε σταγόνες πάνω στο βρεγμένο πανί, αποφεύγοντας τον υπερβολικό αφρό και την περιττή δουλειά.

Η διαδικασία καθαρισμού ξεκινά με την αφαίρεση της επιφανειακής βρομιάς. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται το διάλυμα με ένα πανί που παραμένει πάνω στον λεκέ για δεκαπέντε λεπτά πριν το ξέβγαλμα με καθαρό νερό.

Το μούσκεμα του καναπέ αποτελεί βασικό λάθος, καθώς μπορεί να αφήσει κυκλικά σημάδια. Για επίμονους λεκέδες ή ευαίσθητα υφάσματα όπως το μετάξι, ο επαγγελματικός καθαρισμός αποτελεί την ασφαλέστερη λύση.

Η σπιτική συνταγή που αναμειγνύει νερό, λευκό ξίδι και υγρό απορρυπαντικό πιάτων έχει γίνει σταθερή αξία στις συμβουλές για τον υφασμάτινο καναπέ, και όπως αποδεικνύεται έχει και επιστημονικό έρεισμα. Ένας πανεπιστημιακός οδηγός για την αφαίρεση λεκέδων χρησιμοποιεί ακριβώς αυτόν τον συνδυασμό στα ταπετσαρισμένα έπιπλα. Η διαφορά βρίσκεται στη δόση: πολύ λιγότερο απορρυπαντικό απ' όσο βάζουν οι περισσότεροι και το ξίδι σε σταγόνες, κατευθείαν πάνω στο πανί, όπως επισημαίνει η βραζιλιάνικη Super Rádio Tupi.

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Η δημοφιλής εκδοχή που κυκλοφορεί

Η δημοφιλής εκδοχή που κυκλοφορεί, σύμφωνα με την οποία «αρκεί ένα φλιτζάνι νερό, λίγο λευκό ξίδι και μια κουταλιά απορρυπαντικό», πλησιάζει την αλήθεια, αλλά όχι στις αναλογίες. Τα δύο προϊόντα δουλεύουν μαζί για να ξεκολλήσουν τη βρομιά και να μειώσουν τις οσμές. Το υγρό πιάτων διαλύει το λίπος και τη μαυρίλα της καθημερινής χρήσης, ενώ το λευκό ξίδι λειτουργεί ενισχυτικά στην αφαίρεση των λεκέδων.

Ο συνδυασμός εμφανίζεται στον οδηγό λεκέδων της Συνεταιριστικής Υπηρεσίας Επέκτασης του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, στο κεφάλαιο για τα ταπετσαρισμένα έπιπλα από φυσικές, συνθετικές και μεικτές ίνες. Σε άλλη οδηγία του, για λεκέδες από διάλυμα περμανάντ στις ταπετσαρίες, το πανεπιστήμιο προτείνει διάλυμα ξιδιού και νερού για να φύγει η μυρωδιά.

Η αναλογία του πανεπιστημίου είναι πολύ πιο ελαφριά από τη γεμάτη κουταλιά των λαϊκών συνταγών: σχεδόν ένα λίτρο χλιαρό νερό, δηλαδή περίπου τέσσερα φλιτζάνια, με μισό κουταλάκι του γλυκού διάφανο υγρό πιάτων. Το λευκό ξίδι μπαίνει σε λίγες σταγόνες, πάνω στο πανί αφού αυτό έχει ήδη βραχεί. Για τις οσμές που μένουν μετά τον καθαρισμό, ο οδηγός προτείνει ένα μέρος ξιδιού σε δύο μέρη νερού και στη συνέχεια σφουγγάρισμα με καθαρό νερό. Στα βαμβακερά και στα λινά, το ξίδι χρησιμοποιείται πάντα αραιωμένο, πάλι δύο μέρη νερού για κάθε μέρος ξιδιού.

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Στην πράξη, όποιος προτιμά να κρατήσει το ένα φλιτζάνι νερό της δημοφιλούς συνταγής πρέπει να περιορίσει το απορρυπαντικό σε μια μύτη κουταλιού. Λιγότερο σαπούνι σημαίνει λιγότερος αφρός για ξέβγαλμα και ύφασμα που στεγνώνει γρηγορότερα. Η υπερβολική ποσότητα απλώς πολλαπλασιάζει τη δουλειά.

Ο βασικός κανόνας είναι λίγο υγρό και δουλειά με το πανί, χωρίς ποτέ να ρίχνεται το μείγμα κατευθείαν στο κάθισμα. Πριν από οτιδήποτε άλλο, χρειάζεται δοκιμή σε ένα κρυφό σημείο, για παράδειγμα κάτω από το μαξιλάρι, ώστε να φανεί αν το χρώμα ξεβάφει. Η διαδικασία που περιγράφει το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια είναι απλή και θέλει μόνο υπομονή. Πρώτα αφαιρείται η περίσσεια βρομιά με στεγνό πανί και περνιέται ένα σφουγγάρι με καθαρό νερό.

Έπειτα ένα απορροφητικό πανί υγραίνεται στο διάλυμα νερού και απορρυπαντικού και δέχεται μερικές σταγόνες λευκό ξίδι. Το πανί τοποθετείται πάνω στον λεκέ, πιέζεται και μένει εκεί δεκαπέντε λεπτά, πάντα υγρό. Κατά διαστήματα ο λεκές χτυπιέται απαλά και, όταν πάψει να βγαίνει, ξαναπερνιέται σφουγγάρι με καθαρό νερό. Τέλος, η περιοχή σκουπίζεται καλά με απορροφητικό πανί και το ύφασμα αφήνεται να στεγνώσει γρήγορα.

Το συχνότερο λάθος είναι να μουσκέψει κανείς τον καναπέ. Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, το πολύ νερό μπορεί να μετακινήσει την επεξεργασία του υφάσματος και να αφήσει ένα κυκλικό σημάδι γύρω από την περιοχή που καθαρίστηκε. Προσοχή χρειάζεται και στους συνδυασμούς καθαριστικών: ο οδηγός συνιστά λαστιχένια γάντια, καλό αερισμό και καθόλου αυτοσχέδια μείγματα χωρίς καθοδήγηση, κανόνας που ισχύει για κάθε καθαρισμό στο σπίτι.

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Ο επαγγελματικός καθαρισμός είναι η λύση όταν ο λεκές αντιστέκεται στη σπιτική μέθοδο ή όταν το ύφασμα είναι ευαίσθητο. Ίνες όπως το μετάξι, το μαλλί, η οξική κυτταρίνη και το ακρυλικό αντιδρούν άσχημα σε ορισμένα προϊόντα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, και οι οδηγίες του κατασκευαστή στην ετικέτα πρέπει να τηρούνται. Για τους ελαφριούς λεκέδες της καθημερινότητας, το μείγμα νερού, απορρυπαντικού και λευκού ξιδιού κάνει τη δουλειά, αρκεί η δόση να είναι σωστή, ενώ σε υγρό κλίμα το καλό στέγνωμα, με ανοιχτά παράθυρα και ανεμιστήρα, μετρά όσο και ο ίδιος ο καθαρισμός.