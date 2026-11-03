«Οι Απαράδεκτοι»: Μία σκηνή την γύριζαν μία ολόκληρη μέρα από τα γέλια -Χωρίς σενάριο το επεισόδιο στην Πορτογαλία - iefimerida.gr

Για την αξεπέραστη κωμική σειρά «Οι Απαράδεκτοι» μίλησε η παραγωγός Φρόσω Ράλλη, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατούσε στα γυρίσματα και την σχέση των πρωταγωνιστών.

«Οι Απαράδεκτοι» είναι μία από τις πιο εμβληματικές, επιτυχημένες και επιδραστικές κωμικές σειρές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, που προβλήθηκε από το τότε Mega Channel για δύο σεζόν, από τις 18 Σεπτεμβρίου 1991 έως τις 13 Ιανουαρίου 1993, σημειώνοντας τεράστια ποσοστά τηλεθέασης που άγγιξαν μέχρι και το 73%.

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Ο Σπύρος (Σπύρος Παπαδόπουλος), η Δημητρούλα (Δήμητρα Παπαδοπούλου), ο Γιάννης (Γιάννης Μπέζος), ο Βλάσης (Βλάσης Μπονάτσος) και η Ρένια / «Αστροπελέκι» (Ρένια Λουιζίδου), έγραψαν τηλεοπτική ιστορία, με τα επεισόδια να βλέπονται ακόμα και σήμερα και να προκαλούν αυθεντικό γέλιο.

Η σειρά άφησε πίσω της αμέτρητες ατάκες που χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα στην καθημερινή γλώσσα, με πιο εμβληματική το «Τι έγινε ρε παιδιά;» του Σπύρου Παπαδόπουλου.

Όταν η σειρά ολοκληρώθηκε μετά από δύο σεζόν (καθώς η Δήμητρα Παπαδοπούλου ένιωσε ότι δεν είχε άλλα σενάρια να δώσει), η Φρόσω Ράλλη έχει εξομολογηθεί ότι «έκανε μαύρα Χριστούγεννα» και έκλαιγε με λυγμούς, αφού το δέσιμο της ομάδας ήταν μοναδικό.

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«Μια σκηνή την γυρίζαμε μία ολόκληρη μέρα»

Μία σκηνή από το εορταστικό επεισόδιο «Απαράδεκτη Πρωτοχρονιά», πήρε στους πρωταγωνιστές μία ολόκληρη ημέρα για να την γυρίσουν.

Όπως περιέγραψε η Φρόσω Ράλλη, ήταν η σκηνή που ο Βλάσσης κάνει τον πλούσιο μπαμπά της υψηλής κοινωνίας και η Δήμητρα, η κόρη του, ερωτεύεται έναν «αλήτη».

«Την γυρίζαμε μία ολόκληρη μέρα, δεν μπορούσαμε από τα γέλια, (τα γυρίσματα) γενικά ήταν πανηγύρι, ήταν πάρτι» είπε χαρακτηριστικά η παραγωγός της σειράς στο «Νωρίς - Νωρίς» της ΕΡΤ.

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«Πήγαμε στην Πορτογαλία χωρίς σενάριο»

Ένα από τα πιο αγαπημένα επεισόδια των «Απαράδεκτων» είναι αυτό που η παρέα ταξίδεψε για μία και μοναδική φορά στο εξωτερικό, στην Πορτογαλία, με τίτλο «Λος Απαράδεκτος», για να σώσουν την σχέση τους ο Σπύρος και η Δήμητρα, οι οποίοι περνούν μια σοβαρή κρίση στον γάμο τους.

Φυσικά, στο ταξίδι τους ακολουθήσαν και φίλοι τους και μάλιστα ο Γιάννης στην Λισαβόνα συνάντησε έναν παλιό του έρωτα.

Ωστόσο, στην πραγματικότητα, το επεισόδια στην Πορτογαλία γυρίστηκε «χωρίς σενάριο» όπως περιέγραψε η γνωστή παραγωγός – η οποία εμφανιζόταν κατά καιρούς και σε μικρούς ρόλους στα επεισόδια.

«Μας είπε η Air Portugal σας κάνουμε το ταξίδι και εμείς είπαμε "γιεεεεε, ταξίδι". Πήγαμε χωρίς σενάριο, έγραψε η Δήμητρα μία σκαλέτα και πήγαμε. Επειδή δεν μπορούσαμε α πάρουμε πολύ κόσμο μαζί, το συνεργείο έπαιζε διάφορους ρόλους. Πχ, ο Δημήτρης Παπακωσταντίνου, ο σκηνοθέτης, έκανε τον έρωτα του Γιάννη Μπέζου. Μπαίναμε μέσα στο πούλμαν και πηγαίναμε όπου μας φώτιζε η Παναγία και ο Χριστός» θυμήθηκε η Φρόσω Ράλλη.

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«Ο Βλάσσης Μπονάτσος δεν το είχε με την ώρα, γι' αυτό έφυγε και τόσο νωρίς...»

Αν και ο Σπύρος Παπαδόπουλος είχε στη σειρά το προφίλ του «μετρημένου» και σοβαρού» παντρεμένου, απόφοιτου του Πολυτεχνείου, στα γυρίσματα τον έπιαναν τα γέλια. .

Όμως «το τοπ ήταν ο Βλάσσης (Μπονάντσος)» είπε η γνωστή παραγωγός.

Όπως περιέγραψε, ο πρόωρα χαμένος καλλιτέχνης πάντα αργούσε στα γυρίσματα.

«Πέρναμε τηλέφωνο σπίτι, στη μαμά μου και ο Βλάσσης κοιμόταν. Ο Βλάσσης Μπονάτσος δεν το είχε με την ώρα, γι' αυτό έφυγε και τόσο νωρίς…» είπε χαρακτηριστικά.

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Ο Βλάσσης Μπονάτσος έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή τα ξημερώματα της 14ης Οκτωβρίου 2004, σε ηλικία μόλις 54 ετών, από αποφρακτική οιδηματώδη λαρυγγίτιδα (οξύ αναπνευστικό οίδημα του λάρυγγα).

Ο θάνατός του προκάλεσε πανελλήνια συγκίνηση, καθώς υπήρξε ένας από τους πιο αγαπητούς, πληθωρικούς και χαρισματικούς καλλιτέχνες της γενιάς του.