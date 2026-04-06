Η ανάρτηση του OGE για Κλαυδία και τη διαρροή προσωπικών φωτογραφιών: «Δεν με αφορά με κανέναν τρόπο» - iefimerida.gr

Με ανάρτησή του στο Instagram ο OGE αναφερόμενος στην Κλαυδία θέλησε να βάλει τέλος στον συσχετισμό του ίδιου με τη διαρροή προσωπικών φωτογραφιών τους.

Ο ράπερ και η τραγουδίστρια υπήρξαν ζευγάρι για περίπου δύο χρόνια, ωστόσο πριν μερικούς μήνες αποφάσισαν να τραβήξουν ξεχωριστούς δρόμους.

Με αφορμή δημοσιεύματα ο OGE τόνισε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δικαστική υπόθεση της πρώην συντρόφου του και παρακάλεσε να μη συσχετίζεται το όνομά του με το συγκεκριμένο ζήτημα.



Ο OGE για τα δικαστικά ζητήματα που αφορούν την Κλαυδία

Αναλυτικά η ανάρτηση του OGE:

«Επειδή τις τελευταίες ώρες γίνεται αναφορά στο όνομά μου σε ορισμένα sites, σε σχέση με δικαστικά ζητήματα που αφορούν την Κλαυδία, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τα εξής:

Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα και δεν με αφορά με κανέναν τρόπο. Παρακαλώ να μην γίνεται οποιαδήποτε χρήση του ονόματός μου σε συνδυασμό με το εν λόγω θέμα, προκειμένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και λανθασμένες εντυπώσεις.

Πρόκειται για ένα θέμα που πράγματι υφίσταται, ωστόσο δεν αφορά εμένα σε καμία απολύτως περίπτωση, αλλά σχετίζεται με άλλο πρόσωπο από το παρελθόν της.

Αυτή τη στιγμή, είμαστε όλοι στο πλευρό της Κλαυδίας. Πρόκειται για μία προσωπική της υπόθεση η οποία έχει πάρει ήδη τον δρόμο της».

Πέρσι η Κλαυδία εκπροσώπησε τη χώρα μας στη Eurovision με το τραγούδι «Αστερομάτα», κατακτώντας μάλιστα την 6η θέση.

