Η πρωταγωνίστρια του «Office», Λούσι Ντέιβις, αποκαλύπτει ότι έχει διαγνωστεί με «ανίατο» καρκίνο του μαστού - iefimerida.gr

Η γνωστή ηθοποιός Λούσι Ντέιβις, που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη δημοφιλή σειρά «The Office», αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με ανεγχείρητο καρκίνο του μαστού.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ηθοποιός Λούσι Ντέιβις περιέγραψε πως ανακάλυψε τη νόσο από ένα μικρό σκληρό σημείο, το οποίο παραλίγο να αμελήσει. Έστειλε μήνυμα προς τους ακολούθους της, προτρέποντάς τους να μην αγνοούν καμία αλλαγή στο σώμα τους και να ελέγχονται εγκαίρως.

Παρά την ενημέρωση των ιατρών πως η νόσος είναι ανίατη και είναι αργά για χημειοθεραπείες, η ίδια διατηρεί μια αξιοθαύμαστη στάση. Το ισχυρότερο όπλο της είναι το χιούμορ, ζητώντας από τους οικείους της να μην της συμπεριφέρονται διαφορετικά.

Η καθημερινότητά της περιλαμβάνει σημαντικές προκλήσεις με έντονους πόνους που την εμποδίζουν να στέκεται, καθιστώντας ορισμένες φορές απαραίτητη τη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου. Δηλώνει πως το βαρύτερο φορτίο το σηκώνει η οικογένειά της.

Δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων, ενώ εξέφρασε την επιθυμία να συνεχίσει την υποκριτική. Έστειλε τις ευχές της σε όσους δίνουν παρόμοια μάχη, προσφέροντας ένα παράδειγμα γενναιότητας.

Με μια συγκινητική και παράλληλα γενναία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η 53χρονη Βρετανίδα πρωταγωνίστρια και κόρη του κωμικού Τζάσπερ Κάροτ, γνωστοποίησε στο κοινό την περιπέτεια που περνάει με την υγεία της τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

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Η δημοφιλής ηθοποιός, την οποία το ευρύ κοινό αγάπησε μέσα από τον ρόλο της Ντον Τίνσλεϊ στην επιτυχημένη κωμική σειρά του BBC, αλλά και από τη συμμετοχή της στην ταινία «Wonder Woman», εξήγησε πως ο καρκίνος βρίσκεται πλέον στο τέταρτο στάδιο και έχει κάνει μεταστάσεις στα οστά, συγκεκριμένα στη σπονδυλική στήλη, στο δεξί ισχίο και στα πλευρά της.

Πως ανακάλυψε ότι έχει καρκίνο

Η Ντέιβις περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ανακάλυψε τη νόσο, σημειώνοντας πως το αρχικό σύμπτωμα δεν ήταν ένας κλασικός όγκος, αλλά ένα πολύ μικρό σκληρό σημείο. Παραδέχτηκε μάλιστα πως παραλίγο να αμελήσει την εξέτασή του, γι' αυτό και έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς όλους τους ακολούθους της, προτρέποντάς τους να μην αγνοούν καμία αλλαγή στο σώμα τους και να ελέγχουν τα πάντα εγκαίρως.

Δείτε τη δημοσίευσή της

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Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς οι θεράποντες ιατροί της εξήγησαν πως η νόσος είναι ανίατη και είναι πλέον αργά για χημειοθεραπείες, η ίδια διατηρεί μια αξιοθαύμαστη στάση ζωής. Το πιο ισχυρό της όπλο σε αυτή τη διαδρομή είναι το χιούμορ. Όπως η ίδια αποκάλυψε, ζήτησε από τους συγγενείς και τους φίλους της να διατηρήσουν την αυτοσαρκαστική τους διάθεση και να μην της συμπεριφέρονται σαν να είναι μια άρρωστη γυναίκα, καθώς θεωρεί πως μια τέτοια αντιμετώπιση επιβαρύνει την ψυχολογία του ασθενούς.

Το βαρύ φορτίο που σηκώνει η οικογένειά της

Η καθημερινότητά της περιλαμβάνει πλέον σημαντικές προκλήσεις, καθώς οι έντονοι πόνοι την εμποδίζουν να στέκεται ή να περπατά για μεγάλη ώρα, καθιστώντας ορισμένες φορές απαραίτητη τη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου. Παρόλα αυτά, δηλώνει πλήρως φιλοσοφημένη και συμφιλιωμένη με την κατάσταση, τονίζοντας πως δεν φοβάται το μέλλον και πως το βαρύτερο φορτίο αυτής της δοκιμασίας το σηκώνει η οικογένειά της.

Η ηθοποιός υπογράμμισε ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τους αγώνες της για τα δικαιώματα των ζώων, ενώ εξέφρασε την έντονη επιθυμία της να συνεχίσει να εργάζεται στην υποκριτική, εφόσον η κατάστασή της το επιτρέπει, καθώς η υποκριτική παραμένει μία από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής της. Παράλληλα, έστειλε τις θερμότερες ευχές της σε όσους δίνουν μια παρόμοια μάχη, υπενθυμίζοντας πως ο καρκίνος απαιτεί τεράστια σωματικά και ψυχικά αποθέματα. Η ανάρτησή της συνοδευόταν από ένα βίντεο όπου η ίδια χτυπούσε το παραδοσιακό κουδούνι ολοκλήρωσης του κύκλου θεραπειών, προσφέροντας ένα παράδειγμα γενναιότητας.