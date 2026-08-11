 O ξέφρενος χορός της Καλομοίρας με τη Μαριέττα Χρουσαλά -Μαζί για διακοπές στη Μύκονο [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr
ΖΩΗ

O ξέφρενος χορός της Καλομοίρας με τη Μαριέττα Χρουσαλά -Μαζί για διακοπές στη Μύκονο [εικόνες & βίντεο]

Μαριέττα Χρουσαλά και Καλομοίρα
Μαριέττα Χρουσαλά και Καλομοίρα / Φωτογραφία: Instagram
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τις διακοπές τους στη Μύκονο απολαμβάνουν η Μαριέττα Χρουσαλά και η Καλομοίρα.

Οι δύο φίλες και κουμπάρες περνούν μαζί με τις οικογένειές τους τις καλοκαιρινές ημέρες στο νησί των Ανέμων. Το πρωί επιλέγουν να κολυμπούν στις όμορφες παραλίες του νησιού και το βράδυ διασκεδάζουν στα μαγαζιά του.

Στο φωτογραφικό άλμπουμ που ανάρτησε η Καλομοίρα φαίνονται διάφορα στιγμιότυπα από τις διακοπές τους. Σε κάποια από αυτά απεικονίζονται η Μαριέττα Χρουσαλά και η Καλομοίρα να το διασκεδάζουν και να χορεύουν ξέφρενα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νύχτες στη Μύκονο. Πάντα υπέροχες, αλλά ακόμα καλύτερες με την ξεχωριστή κουμπάρα μου», έγραψε η τραγουδίστρια.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που πόσταρε η Καλομοίρα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Καλομοίρα Μαριέττα Χρουσαλά Μύκονος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ