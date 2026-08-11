O ξέφρενος χορός της Καλομοίρας με τη Μαριέττα Χρουσαλά -Μαζί για διακοπές στη Μύκονο [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Τις διακοπές τους στη Μύκονο απολαμβάνουν η Μαριέττα Χρουσαλά και η Καλομοίρα.



Οι δύο φίλες και κουμπάρες περνούν μαζί με τις οικογένειές τους τις καλοκαιρινές ημέρες στο νησί των Ανέμων. Το πρωί επιλέγουν να κολυμπούν στις όμορφες παραλίες του νησιού και το βράδυ διασκεδάζουν στα μαγαζιά του.



Στο φωτογραφικό άλμπουμ που ανάρτησε η Καλομοίρα φαίνονται διάφορα στιγμιότυπα από τις διακοπές τους. Σε κάποια από αυτά απεικονίζονται η Μαριέττα Χρουσαλά και η Καλομοίρα να το διασκεδάζουν και να χορεύουν ξέφρενα.



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«Νύχτες στη Μύκονο. Πάντα υπέροχες, αλλά ακόμα καλύτερες με την ξεχωριστή κουμπάρα μου», έγραψε η τραγουδίστρια.

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