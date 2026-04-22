Δύο αδέλφια στον αέρα! Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης υποδέχθηκε τον Λάμπρο στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» - iefimerida.gr

Μια ιδιαίτερη στιγμή περιλάμβανε η σημερινή εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», καθώς ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είδε να προβάλλεται βίντεο με τον αδερφό του Λάμπρο.

Στον αέρα της εκπομπής που παρουσιάζει κάθε γωνιά της Ελλάδας, προβλήθηκε βίντεο με τον Λάμπρο Τσιμιτσέλη ο οποίος διατηρεί το δικό του padel club στη Ρόδο.

«Ο Γιάννης έξω από τις κάμερες είναι ταπεινός, γνήσιος. Πάντα είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Είμαστε περισσότερο φιλαράκια παρά αδέλφια» είπε για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη ο αδελφός του.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και το ψάρεμα

Στη συνέχεια ο Λάμπρος Τσιμιτσέλης αναφέρθηκε στο ψάρεμα και στη σύγκριση που έκαναν μεταξύ τους: «Ο Γιάννης λέει ότι εγώ είμαι πιο τυχερός ψαράς. Τα συγκεκριμένα ψαρέματα που κάνει τώρα, που τα έχει αναβαθμίσει, δεν τα ξέρω εγώ καλά. Στα ψαρέματα όμως που κάναμε πιο παλιά, ήταν καλύτερος μια ο ένας και μια ο άλλος. Λίγο περισσότερο εγώ. Το σίγουρο είναι ότι καμαρώνω για εκείνον. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος για ό,τι έχει πετύχει μέχρι στιγμής».

«Ο αδελφός μου φαίνεται να με αγαπάει πάρα πολύ γιατί ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα από κάτι, έχει πρηστεί από την κορτιζόνη και νιώθει άβολα» είπε αμέσως μετά την προβολή του σχετικού βίντεο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ενώ στη συνέχεια τα δυο αδέλφια είχαν μια ζωντανή συνομιλία.

«Οικογενειακή υπόθεση η εκπομπή σήμερα;»

Αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είπε απευθυνόμενος στον αδερφό του Λάμπρο «Αδερφέ τι έγινε, σε βγάλαμε live; Οικογενειακή υπόθεση η εκπομπή σήμερα;», με εκείνον να συμφωνεί μαζί του, ενώ σε ερώτηση αν έχει ξεκινήσει η κίνηση στη Ρόδο απάντησε: «Ναι έχει ξεκινήσει η περίοδος και πάμε καλά. Πολλοί είναι οι τουρίστες που παίζουν padel. Μας παίρνουν τηλέφωνο και κλείνουν γήπεδα για τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο γιατί θέλουν να τα έχουν όλα τακτοποιημένα και οργανωμένα».

Μιλώντας για το πάντελ ο Λάμπρος Τσιμιτσέλης εξήγησε: «Στο πρώτο τέταρτο είσαι μούσκεμα. Είναι η καλύτερη αερόβια άσκηση που υπάρχει και προσφέρει υψηλό αίσθημα ευεξίας. Είναι και πολύ σημαντικό το κλίμα που υπάρχει στη Ρόδο και που είναι πολύ ευχάριστο».