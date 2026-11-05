Ο Τσαφούλιας παρενέβη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα μετά τα σχόλια που άκουσε -«Αυτό που κάνετε τώρα δεν είναι σωστό απέναντί μου» - iefimerida.gr

Οι δηλώσεις του Σωτήρη Τσαφούλια για τη Σαμπρίνα και την Αγγελική Ηλιάδη σχολιάστηκαν στο Πρωινό του Γιώργου Λιάγκα με αποτέλεσμα ο γνωστός σκηνοθέτης να παρέμβει στην εκπομπή.



Ο παρουσιαστής του Ant1 και οι συνεργάτες του, αφού προβλήθηκαν οι δηλώσεις του κ. Τσαφούλια, προχώρησαν στον σχολιασμό τους. Ο Σωτήρης Τσαφούλιας μιλώντας στις Rainbow Mermaids, σχολίασε την κριτική που δέχτηκε για τη δημόσια θέση του σχετικά με το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της.



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«Και το εντυπωσιακό είναι ότι σε βρίζουν άτομα που δεν το περιμένεις. Δηλαδή να σε κατηγορούν για αμορφωσιά η Αγγελική Ηλιάδη και η Σαμπρίνα, επειδή λες το δικαίωμα της γυναίκας να ορίζει το σώμα της. Και λες από όλο τον κόσμο που θα μπορούσε να με κράξει, αυτές οι δύο γυναίκες που υπήρξαν πρωτοπόρες στην εποχή τους, που έσπασαν στερεότυπα, που βγάλανε τον ερωτισμό τους, που βγάλανε το ταλέντο τους, αυτές με κράζουν εμένα σήμερα; Αντί να ‘ρθει η Ελένη Λουκά, ας πούμε, να μου την πει, μου τη λέει η Σαμπρίνα;» είπε.

Λιάγκας: Μόλις κατάλαβε ο ίδιος ότι αν ακουστεί αυτό, θα φάει το κράξιμο του αιώνα, είπε ότι είναι πρωτοπόρες

Ο Γιώργος Λιάγκας, από την πλευρά του, ανέφερε: «Θεωρώ ότι ξεκίνησε να πει “θα με κρίνουν εμένα για αμορφωσιά η Σαμπρίνα και η Ηλιάδη;”. Και μόλις κατάλαβε ο ίδιος ότι αν ακουστεί αυτό, θα φάει το κράξιμο του αιώνα, είπε ότι είναι πρωτοπόρες. Μέσα σε μία φράση, είπε δύο πράγματα που αντικρούουν το ένα το άλλο. Από τη μία λες κάποιον αμόρφωτο και από την άλλη ότι είναι πρωτοπόρος.



Η πραγματική του άποψη είναι το κομμάτι ότι “πώς θα κρίνουν εμένα που όντως είμαι μορφωμένος δύο άνθρωποι που δεν έχουν το μορφωτικό επίπεδο, θα πουν εμένα αμόρφωτο αυτές οι δύο;”, αυτό είπε. Και μόλις κατάλαβε ότι με βάση την πολιτική ορθότητα και αυτά που πρεσβεύει, είναι λάθος αυτό που είπε, το γύρισε και προσπάθησε να το λειάνει. Όμως, στην αρχή πήγε να τις υποτιμήσει, ξεκάθαρα».



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Ο Σωτήρης Τσαφούλιας, στη συνέχεια, επικοινώνησε με την εκπομπή και παρενέβη στον αέρα, λέγοντας ότι τον ενημέρωσαν για τις δηλώσεις που έγιναν στην εκπομπή.



«Δεν το περίμενα καθόλου από εσάς αυτό το πράγμα. Και λέω από όλους μαζί και από εσάς, κύριε Λιάγκα. Ότι είστε εκτός θέματος και παραπλανάτε τον κόσμο σε τέτοιο βαθμό», είπε, αρχικά, ο Σωτήρης Τσαφούλιας.



Τότε, ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε ότι εξέφρασε την άποψή του με τον κ. Τσαφούλια να τον ρωτά: «Στη συνέντευξη που είδατε υπάρχει φράση δική μου να κατηγορώ τις δύο κυρίες για αμορφωσιά ή να θέτω επίπεδο για το ποιος δικαιούται να μιλάει ή όχι;».



Ο Σωτήρης Τσαφούλιας ζήτησε να παιχτεί το απόσπασμα και ξεκαθάρισε τι ακριβώς είπε. «Βάλτε το απόσπασμα, εγώ δεν δέχομαι ότι εσείς βγαίνετε και με κατηγορείτε για κάτι χυδαίο».



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«Δεν σας κατηγόρησα ποτέ», τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας.



«Εγώ είμαι από τους πρώτους που πάντα στον δημόσιο λόγο μου υπερασπίζομαι το δικαίωμα του οποιουδήποτε να μιλάει και να έχει άποψη, εφόσον δεν προσβάλλει τον συνάνθρωπο» είπε σε άλλο σημείο ο κ. Τσαφούλιας.



«Σε καμία πορεία δεν διόρθωσα τίποτα, κύριε Λιάγκα. Και αυτό που κάνετε τώρα δεν είναι σωστό απέναντί μου. Εγώ είπα τη δήλωσή μου όπως ακριβώς είναι (…) Κάνετε μια ολόκληρη κουβέντα δηλαδή σε αυτό που νομίζατε ότι θα έλεγα και όταν τελικά είπα κάτι άλλο, θεωρήσατε ότι το αντέστρεψα», πρόσθεσε.

Όλα όσα έγιναν στον αέρα του Πρωινού όταν παρενέβη ο Σωτήρης Τσαφούλιας