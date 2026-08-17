Ο Τριντό ...ξεσαλώνει μαζί με την Κέιτι Πέρι σε κατάστημα ειδών σπιτιού -Άκουσαν το νέο τραγούδι του γιου του στα ηχεία [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Τζάστιν Τριντό, πρώην πρωθυπουργός του Καναδά φαίνεται να απολαμβάνει τη ζωή μακριά από την πολιτική χορεύονταν με την σύντροφό του Κέιτι Πέρι σε κατάστημα υπό τους ήχους του νέου τραγουδιού του γιου του.

Ο Τριντό και η Κέιτι Πέρι πρωταγωνίστησαν σε ένα διαφορετικό βίντεο, χορεύοντας μέσα σε κατάστημα ειδών σπιτιού στο Μόντρεαλ, υπό τους ήχους του νέου τραγουδιού του 18χρονου γιου του Τριντό, Ξαβιέ, γνωστού επαγγελματικά ως Xav.

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Ο Τριντό ...ξεσαλώνει σε κατάστημα ειδών σπιτιού

Το βίντεο τραβήχτηκε το Σαββατοκύριακο στο Home Hardware της Saint-Laurent Street, στο Μόντρεαλ, και αναρτήθηκε στα social media από τον ίδιο τον Xav για την προώθηση του νέου του τραγουδιού «Downtown».

Στο βίντεο, ο Τριντό εμφανίζεται κρατώντας διάφορα είδη οικιακής χρήσης. Ακούγοντας το τραγούδι του γιου του, κοιτάζει την κάμερα και λέει: «Στο Home Hardware στην Saint-Laurent Street», πριν αρχίσει να χορεύει και να τραγουδά.

Την κάμερα κρατά η Κέιτι Πέρι, η οποία στη συνέχεια στρέφει τον φακό στον εαυτό της, χορεύοντας και κουνώντας το κεφάλι της στον ρυθμό, ενώ οι δυο τους συνεχίζουν να διασκεδάζουν στους διαδρόμους του καταστήματος.

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Ο Xav κάλεσε παράλληλα τους ακολούθους του να τον κάνουν tag στα δικά τους reaction videos, υποσχόμενος ότι θα τα αναδημοσιεύσει.

Τριντό και Πέρι έχουν συνδεθεί ερωτικά -τουλάχιστον δημόσια -από τον Ιούλιο του 2025, όταν φωτογραφήθηκαν να δειπνούν σε πολυτελές εστιατόριο του Μόντρεαλ.

To τρααγούδι του γιου του Τριντό