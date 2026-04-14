Ο Τομ Χανκς κουβάλησε τον επιτάφιο -Το γλέντι για το Πάσχα με αυγά, τσουρέκια και χορούς στο Χόλιγουντ - iefimerida.gr

Και στο Χόλιγουντ εορτάστηκε το ορθόδοξο Πάσχα, με γνωστούς εκπροσώπους του, όπως ο Τομ Χανκς, να πρωταγωνιστούν στην εκκλησία αλλά και στο... γλέντι.

Ο Τομ Χανκς και η ελληνικής καταγωγής σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον, η Νία Βαρντάλος και φυσικά η Μελίνα Κανακαρίδη, ήταν οι κύριοι εκπρόσωποι του ορθόδοξου Πάσχα στο Χόλιγουντ που εορτάστηκε με κάθε τιμή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις φωτογραφίες που πόσταρε η Μελίνα Κανακαρίδη, η ίδια και ο Τομ Χανς φαίνονται να σηκώνουν τον Επιτάφιο.

Γράφει η ηθοποιός: «Ελπίζω όλοι όσοι γιόρτασαν χθες το Ορθόδοξο Πάσχα, να είχαν μια καταπληκτική και χαρούμενη μέρα! Ο φετινός εορτασμός ήταν εξαιρετικά ξεχωριστός -όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα- η απίστευτη τιμή να μεταφέρεις τον Επιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή, οι όμορφες Λειτουργίες @saintsophiacathedral_la - Our Gianopulos family’s fabulous Easter party!! Είναι αυτές οι στιγμές παράδοσης, πίστης και χαράς που μας οδηγούν στις πιο δύσκολες στιγμές! Τόσο ευγνώμων!!».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κόκκινα αυγά, τσουρέκια, αλλά και κλασικό ελληνικό γλέντι σε χολιγουντιανές αυλές:

Στην Αγία Σοφία του Λος Άντζελες, από τη Μεγάλη Παρασκευή:

Και την Ανάσταση:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ρίτα Γουίλσον ευχήθηκε Χριστός Ανέστη:

Η Νία Βαρντάλος πόσταρε από το γλέντι τους:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την επιστροφή στο σπίτι με το Άγιο Φως μετά την Ανάσταση: