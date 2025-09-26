Ο Σταύρος Μπαλάσκας σήκωσε τη μπλούζα on air και έδειξε το στήθος του -«Είμαι τίγκα στην τρίχα» - iefimerida.gr

Ο Σταύρος Μπαλάσκας προκάλεσε αιφνιδιασμό στο πάνελ της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, όταν σήκωσε ξαφνικά τη μπλούζα του on air, αποκαλύπτοντας το.... στήθος του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην έναρξη της εκπομπής, όταν ο Λιάγκας ανέφερε πως σε πρόσφατη έξοδό του συζητούσε με φίλους για τον αστυνομικό αναλυτή. Ο Μπαλάσκας αρχικά παρέμεινε ανέκφραστος, περιμένοντας να τοποθετηθεί.

Ακολούθησε ελαφριά συζήτηση μεταξύ των δύο, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει την «χημεία» τους, αλλά και να αναφέρεται στη συχνή σύγκριση του Μπαλάσκα με τον συνάδελφό του, Γιώργο Καλλιακμάνη.

Κάποια στιγμή ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε ότι ο τελευταίος είχε εμφανιστεί σε αγροτικές εργασίες χωρίς μπλούζα, λέγοντας ότι υπάρχει «παν-λαϊκή απαίτηση» να δουν και τον ίδιο σε αντίστοιχη εικόνα. Τότε, ο Μπαλάσκας απάντησε: «Ο Καλλιακμάνης δεν έχει κάτι που έχω εγώ», σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το δασύτριχο στέρνο του, σχολιάζοντας: «Είμαι τίγκα στην τρίχα, είμαι δασύτριχος».

Η αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος γύρισε το βλέμμα αλλού σε ένδειξη αμηχανίας, προκάλεσε γέλια τόσο στο πλατό. Ο παρουσιαστής ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές και η εκπομπή συνεχίστηκε κανονικά.