Ο Σωτήρης Τσαφούλιας με την κόρη του Δέσποινα στην πρεμιέρα τού «Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση» - iefimerida.gr

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά βρέθηκε ο γνωστός σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας μαζί με την κόρη του, Δέσποινα, για την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση».

Η κοινή δημόσια εμφάνιση πατέρα και κόρης θεωρείται αρκετά σπάνια, με τον σκηνοθέτη να ποζάρει στο φακό μαζί με τη Δέσποινα. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στη Φαίη Σκορδά, ο Τσαφούλιας είχε αναφερθεί στη σχέση με τα παιδιά του και στις συμβουλές που τους δίνει, τονίζοντας πως δεν θα συμβούλευε ποτέ τα παιδιά του να κάνουν κάτι που ο ίδιος δεν έκανε.

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης-Δέσποινα Τσαφούλια-Σωτήρης Τσαφούλιας-Γεωργία Συφιανού /

NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Όπως εξήγησε, δεν τους έλεγε καν «διάβασε» στο σχολείο, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά ανήκουν σε μια διαφορετική εποχή από τη δική μας. Την ιδέα αυτή τη συνδέει με τη σκέψη του Πλάτωνα, υπογραμμίζοντας ότι κάθε γενιά είναι διαφορετική και ότι πάντα υπάρχει μια απόσταση μεταξύ νέων και μεγαλύτερων, μια δυναμική που, όπως λέει, θα συνεχίσει να υπάρχει.