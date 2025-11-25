Όταν ο Ρίτσαρντ Μπράνσον πήγε να αγοράσει ένα νησί για να εντυπωσιάσει το κορίτσι που είχε ερωτευτεί - iefimerida.gr

Πενήντα χρόνια μετρούσε ο γάμος του Ρίτσαρντ Μπράνσον με την Τζόαν Τέμπλετον, η οποία πέθανε στα 80 της χρόνια.



Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος ο δισεκατομμυριούχος, αποτίοντας φόρο τιμής στην «υπέροχη μητέρα και γιαγιά», όπως έγραψε. «Ήταν η καλύτερή μου φίλη, ο βράχος μου, το φως που με καθοδηγούσε, ο κόσμος μου».



Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1976 στο στούντιο του στη Virgin Records και μετά από 13 χρόνια παντρεύτηκαν στο νησί Νέκερ στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.



Το νησί το είχε αγοράσει ο Μπράνσον δύο χρόνια μετά τη γνωριμία του με την Τζόαν Τέμπλετον, θέλοντας να την εντυπωσιάσει.



Πώς έφτασε ο Ρίτσαρντ Μπράνσον στην αγορά του νησιού

Ο Μπράνσον είχε περιγράψει στο μπλογκ του στη Virgin τις σκέψεις του και τελικά πώς έφτασε στην αγορά του νησιού.



«Προσπαθούσα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να εντυπωσιάσω ένα κορίτσι που είχα ερωτευτεί, οπότε τηλεφώνησα στον μεσίτη και του εξέφρασα το ενδιαφέρον μου. Ήμασταν ακόμα στα πρώτα στάδια της Virgin Records και δεν είχα καθόλου τα χρήματα για να αγοράσω ένα νησί. Ευτυχώς, ο μεσίτης δεν το ήξερε αυτό και μου πρόσφερε ένα ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δω τα νησιά εκείνο το Σαββατοκύριακο. Συμφώνησα να πάω με έναν όρο: αν μπορούσα να φέρω έναν επισκέπτη.

Προς μεγάλη μου χαρά, το αντικείμενο του πόθου μου συμφώνησε να με συνοδεύσει στο ταξίδι. Εκείνο το Σαββατοκύριακο ερωτεύτηκα δύο φορές - την πρώτη όταν το ελικόπτερο (που φυσικά μας παρείχε ο μεσίτης!) πετούσε πάνω από τα γαλαζοπράσινα νερά και τις λευκές αμμουδιές του νησιού Νέκερ, και τη δεύτερη όταν είδα το χαμόγελο στο πρόσωπο της όμορφης κοπέλας που καθόταν δίπλα μου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μαζί περιπλανηθήκαμε στο νησί και ονειρευτήκαμε σχέδια για να το μετατρέψουμε σε καταφύγιο για μουσικούς.

Αυτά τα όνειρα γρήγορα καταστράφηκαν όταν ο μεσίτης μας ανακοίνωσε την τιμή με ''έκπτωση'' των 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Γοητευμένος από τον παρθένο παράδεισο και θέλοντας να εντυπωσιάσω τη νέα μου αγάπη, πρόσφερα το υψηλότερο ποσό που μπορούσα να διαθέσω: 100.000 δολάρια. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, ο μεσίτης δεν εντυπωσιάστηκε και μας άφησε να βρούμε μόνοι μας τον δρόμο για το σπίτι».



Περίπου έναν χρόνο αργότερα, έγραφε ο Μπράνσον, ενημερώθηκε ότι κανείς άλλος δεν είχε κάνει προσφορά για το νησί. Συμφώνησε να πληρώσει 180.000 δολάρια για το νησί, με την προϋπόθεση ότι θα έχτιζε ένα θέρετρο εκεί.



Και κάπως έτσι το νησί Νέκερ βρέθηκε στην κατοχή του και αποτέλεσε μέρος σημαντικών οικογενειακών στιγμών, καθώς όχι μόνο παντρεύτηκε εκεί την Τζόαν, αλλά είδε και τα παιδιά του να ενώνονται με τα δεσμά του γάμου χρόνια αργότερα.