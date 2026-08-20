«Βόμβα» στο βρετανικό παλάτι: Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν στην Αγγλία μόνιμα, με τα παιδιά τους - iefimerida.gr

Στην Αγγλία έξι χρόνια μετά το Megxit επιστρέφουν ο πρίγκιπας Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ, μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ.

Το ζευγάρι των royals που αποχώρησε από τη βρετανική οικογένεια το 2020 προκαλώντας σάλο και εν συνεχεία καταφέρθηκαν κατά των συγγενών τους εκτοξεύοντας βαριές κατηγορίες κατά προβεβλημένων μελών της οικογένειας κατηγορώντας τους ακόμη και για ρατσισμό, αποφάσισαν όπως φαίνεται να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ και να επιστρέψουν στην πατρίδα του πρίγκιπα Χάρι, τη Βρετανία.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι σε μια πραγματικά απρόσμενη κίνηση -Ως «σοκ» την περιγράφουν βρετανικά ΜΜΕ.

Επιστρέφουν για να πάνε τα παιδιά σχολείο

Η Daily Mail σημειώνει ότι Χάρι-Μέγκαν επιστρέφουν στη Βρετανία όχι για διακοπές αλλά για μια εκτεταμένη περίοδο -χωρίς να διευκρινίζεται για πόσο- και τα δυο παιδιά τους θα φοιτήσουν σε βρετανικά σχολεία από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο (ο Αρτσι είναι 7 ετών και η Λίλιμπετ 5). Η Sun αναφέρει ότι το ζευγάρι επιστρέφει ουσιαστικά στην Βρετανία για να φοιτήσουν τα παιδιά τους σε βρετανικά σχολεία και θα μείνουν για όσο διαρκέσει η σχολική τους εκπαίδευση, δηλαδή για τα επόμενα χρόνια.



Ο πρίγκιπας Χάρι με τα δυο παιδιά του

Δεν θα μείνουν σε βασιλική κατοικία, δεν θα εργάζονται για το παλάτι

Τα βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ακόμη ότι πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ δεν θα μείνουν σε βασιλική κατοικία και δεν θα εργαστούν για τις ανάγκες του παλατιού.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μετακόμιση θα γίνει αυτόν τον μήνα, δηλαδή τις επόμενες ημέρες.



Η Sun μεταδίδει ότι είναι άγνωστο το πού θα μείνει η οικογένεια και η περιοχή δεν αποκαλύπτεται για λόγους ασφαλείας. Το πιθανότερο είναι ότι το σπίτι που έχουν ήδη ετοιμάσει για να μείνουν οικογενειακώς βρίσκεται εκτός Λονδίνου. Αναφέρουν ακόμη ότι θα κρατήσουν τα σπίτια τους και στο Μοντεσίτο όπου είναι η μόνιμη κατοικία τους τώρα και το εξοχικό στην Πορτογαλία.



Επίσης, το ζευγάρι αναμένεται να συνεχίσει κανονικά την επιχειρηματική του δραστηριότητα όπως και τώρα.





Το ζευγάρι με την κόρη του

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόλις πριν τρεις ημέρες το έμαθε ο βασιλιάς Κάρολος

Η Daily Mail σημειώνει ότι ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε σχετικά από το ζευγάρι μόλις την περασμένη Κυριακή.

Τα βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ακόμη ότι Γουίλιαμ και Κέιτ είχαν επίσης ενημερωθεί για την απόφαση, δεν το έμαθαν δηλαδή από τον Τύπο, απόψε.



Χάρι και Μέγκαν φαίνεται ότι αιφνιδίασαν και πάλι καθώς όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, στην πρόσφατη επίσκεψή τους στην Αγγλία και τη συνάντησή τους με τον Κάρολο τον περασμένο Ιούλιο, δεν είχαν κοινοποιήσει στον βασιλιά την απόφασή τους να μετακομίσουν στην Αγγλία. Παρόλα αυτά ο Κάρολος φαίνεται ότι δηλώνει χαρούμενος που θα τους βλέπει πιο συχνά σε προσωπικό επίπεδο, αλλά δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην ιδιότητά τους ως ιδιώτες μετά την παραίτησή τους από τους επίσημους ρόλους τους ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας το 2020.

Στο κτήμα Αλθορπ της οικογένειας της Νταϊάνα, τον περασμένο Ιούλιο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέες αναταράξεις στο παλάτι

Η επιστροφή του ζεύγους, όπως ακριβώς πριν έξι χρόνια είχε προκαλέσει «σεισμό» στο παλάτι, την βασιλική οικογένεια και είχε απασχολήσει τα ΜΜΕ παγκοσμίως με τη φυγή του, αναμένεται να φέρει ξανά αναταράξεις και να ταρακουνήσει τα νερά, σε μια στιγμή που όλα φαίνονταν να είχαν πάρει τον δρόμο τους. Οι σχέσεις των δύο αδελφών αλλά και των συζύγων τους ήταν και παραμένουν παγωμένες και δύσκολες και η επιστροφή των Χάρι και Μέγκαν αναμένεται να μεταβάλλει και πάλι τις ισορροπίες. Ηταν πάντως μια κίνηση έκπληξη και σε καμία περίπτωση αναμενόμενη από ένα ζευγάρι που φαινόταν να μην επιζητά και να μην επιθυμεί με κανέναν τρόπο την επιστροφή του στην Αγγλία.

Ο Αρτσι