Μέσα στον παραμυθένιο χορό των Débutantes στο Παρίσι -Γαλαζοαίματες, socialite και μια Ελληνίδα κληρονόμος - iefimerida.gr

Ο λαμπερός χορός των Débutantes έλαβε χώρα για ακόμη μία χρονιά στο πολυτελές ξενοδοχείο Shangri-La Paris σε μια βραδιά βγαλμένη από παραμύθι.

Το «Le Bal des Débutantes», γνωστό και ως «le Bal» (ή παλαιότερα ως «Crillon Ball»), είναι ένας χορός πρωτοεμφανιζόμενων και fashion event που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Νοέμβριο στο Παρίσι, συγκεντρώνοντας 20- 25 νεαρές γυναίκες ηλικίας 16 έως 22 ετών που κάνουν τον «ντεμπούτο» τους, από διάφορες χώρες, μαζί με τους γονείς τους και παρόμοιο αριθμό νεαρών ανδρών, που εμφανίζονται ως καβαλιέροι τους.

Ο χορός ξεκίνησε ως κοινωνική εκδήλωση και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Orangery του Château de Versailles στις 10 Ιουλίου 1958.

Το 2005, το Forbes περιέγραψε τον χορό ως ένα από τα δέκα πιο «καυτά πάρτι στον κόσμο». Η Ophélie Renouard, η «βασίλισσα» του χορού των Débutantes, διοργανώνει την εκδήλωση από το 1992 ως event μόδας με πρόσκληση ενώ έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Η λαμπερή βραδιά παντρεύει την υψηλή ραπτική με την αριστοκρατική αίγλη.

Φέτος, ο φιλανθρωπικός σκοπός μοιράστηκε μεταξύ δύο φιλανθρωπικών οργανώσεων, την καρδιολογική ερευνητική μονάδα ARCFA του Νοσοκομείου Necker-Enfants Malades, η οποία βελτιώνει την ποιότητα της φροντίδας για παιδιά με καρδιακά προβλήματα σε όλο τον κόσμο, και την World Central Kitchen με έδρα την Ουάσινγκτον που παρέχει γεύματα στους πιο ευάλωτους στον απόηχο της παγκόσμιας κρίσης.

Γαλαζοαίματες, socialite και χρυσοί κληρονόμοι

Στο λαμπερό event προσκλήθηκαν 21 πανέμορφες νεαρές από γνωστές οικογένειες και 13 διαφορετικές χώρες, ηλικίας 17-21 ετών. Από Ολυμπιονίκες και γαλαζοαίματες μέχρι επιχειρηματίες και καλλιτέχνες, όλες οι επίδοξες νεαρές που θέλουν να κάνουν το ντεμπούτο τους στην «καλή κοινωνία» εμφανίστηκαν με κομψές haute couture δημιουργίες, ιστορικά κοσμήματα και συνοδευόταν από έναν καβαλιέρο ντυμένο με κοστούμι.

Οι 21 Débutantes /Φωτογραφία: Instagram/V MUSE

Κόμισσα Lara-Cosima Henckel von Donnersmarck

Τις εντυπώσεις έκλεψε η Κόμισσα Lara-Cosima Henckel von Donnersmarck, μια πραγματική γαλαζοαίματη. Είναι η κόρη του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Florian Heckel von Donnersmarck, που έγινε γνωστός για το σενάριο και τη σκηνοθεσία του The Lives of Others, το οποίο κέρδισε Όσκαρ το 2007.

Η 20χρονη Γερμανίδα σταρ έχτισε τη δική της αυτοκρατορία στο TikTok, κερδίζοντας 40 εκατομμύρια προβολές μέσα σε δύο μήνες ενώ έκανε πρακτική άσκηση σε γαλλικούς οίκους μόδας. Επέλεξε ένα αιθέριο γκρι φόρεμα σχεδιασμένο από τον Jean Paul Gaultier ενώ φορούσε τιάρα.





Anya Empiricos

Ανάμεσα στις 21 εντυπωσιακές νεαρές, ήταν και μια Ελληνίδα, η Anya Empiricos. Η οικογένεια της 19χρονης από την πλευρά του πατέρα της είναι μια από τις παλαιότερες ελληνικές εφοπλιστικές οικογένειες. Ο προπάππους της ήταν ένας από τους ιδρυτές της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλίας. Η Anya ζει στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια και σπουδάζει Επιχειρήσεις.​​​​

Επέλεξε να τιμήσει την καταγωγή της, φορώντας δημιουργίες της Σίλιας Κριθαριώτη.





Η Eden Leprevost Blin-Lepreton με πράσινο φόρεμα Natan

Η ταλαντούχα πρωτοεμφανόμενη είναι κόρη Γάλλων επαγγελματιών αναβατών της ιππασίας. Η μητέρα της είναι μέλος της γαλλικής ομάδας άλματος για περισσότερο από μια δεκαετία και έχει συμμετάσχει σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες ενώ κέρδισε το χρυσό μετάλλιο το 2016. Η επαγγελματίας αναβάτης Eden έγινε πρωταθλήτρια Γαλλίας το 2022.

Η Αρχιδούκισσα της Αυστρίας, Πριγκίπισσα της Ουγγαρίας

Η Ildiko Habsburg-Lothringen, η οποία είναι αυτοκρατορική και βασιλική πριγκίπισσα, ενσάρκωσε τη βασιλική ομορφιά με ένα μπλε πετρόλ φόρεμα Alexis Mabille.

Η 21χρονη γαλαζοαίματη εμφανίστηκε φορώντας την τιάρα Orléans. Ο καβαλάρης της είναι ο HRH Πρίγκιπας Constantin d'Orleans.

Πριγκίπισσα Lissie Sellassie

Η πριγκίπισσα Lissie Selassie επέλεξε ε μια λευκή τουαλέτα Lanvin και τολμηρά, πολύχρωμα κοσμήματα της V MUSE.

Ο πατέρας της είναι ο δισέγγονος του αυτοκράτορα Haile Selassie της Αιθιοπίας. Η Lissie ζει στο LA και μόλις αποφοίτησε από τη Μοριακή, Κυτταρική και Αναπτυξιακή Βιολογία. Ο εγγονός του Γκρέγκορι Πεκ, Χάρπερ, είναι ο καβαλιέρος της της.

Δείτε φωτογραφίες από το αστραφτερό event:

Φωτογραφίες: Instagram/Jean-Luc BLAIS,Ophélie Renouard/lebal.paris