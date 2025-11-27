Ο όρος που έθεσε η Έμμα Στόουν για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία Bugonia -Τι έπρεπε να κάνει ο Γιώργος Λάνθιμος - iefimerida.gr

Η Έμμα Στόουν δεν διστάζει να παραμορφωθεί για τις ανάγκες των ρόλων της, με το πιο τρανταχτό παράδειγμα το ξύρισμα του κεφαλιού της για την τελευταία της ταινία με τίτλο «Bugonia».



Για να προχωρήσει όμως σε αυτήν τη δραστική αλλαγή, η διάσημη ηθοποιός έθεσε μία προϋπόθεση: Να κάνει το ίδιο και ο σκηνοθέτης της ταινίας, Γιώργος Λάνθιμος.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, η Έμμα Στόουν δήλωσε: «Όταν κατάλαβα ότι θα το κάναμε όντως (ότι θα ξύριζε, δηλαδή, το κεφάλι της)… είπα στον Γιώργο: ''Θα πρέπει να το ξυρίσεις κι εσύ, ως ένδειξη αλληλεγγύης''. Και εκείνος συμφώνησε».



Η Έμμα Στόουν ξυρίζει το κεφάλι του Γιώργου Λάνθιμου

Πώς όμως της φάνηκε αυτή η εμπειρία; «Ήταν συναρπαστικό» λέει, «αλλά όχι τόσο συναρπαστικό όσο φανταζόμουν ότι θα ήταν να ξυρίσω το κεφάλι μου. Ήταν ωραίο, αλλά το το δικό μου ξύρισμα ήταν πιο δραματικό. Δεν θέλω να περηφανευτώ, αλλά τα μαλλιά μου ήταν αρκετά μακριά, ενώ τα δικά του όχι».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έπρεπε να της ξυρίζουν το κεφάλι κάθε 3 μέρες

Μάλιστα, μιλώντας στο περιοδικό, ο επικεφαλής του τμήματος μαλλιών και μακιγιάζ, Τόρστεν Βίτε, είπε ότι η ομάδα του έπρεπε να ξυρίζει το κεφάλι της Έμμα Στόουν κάθε τρεις ημέρες περίπου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ώστε να διατηρηθεί το κατάλληλο μήκος για λόγους συνέχειας. «Το λατρεύει και δείχνει υπέροχη χωρίς μαλλιά» δήλωσε ο Βίτε.



Υπενθυμίζεται ότι στην ταινία, η Έμμα Στόουν υποδύεται μια CEO ονόματι Μισέλ Φούλερ, η οποία απάγεται από δύο συνωμοσιολόγους (Τζέσι Πλέμονς και Έινταν Ντέλμπις) που είναι πεπεισμένοι ότι είναι εξωγήινη που καταστρέφει τη Γη. Πριν την κλείσουν στο υπόγειό τους, οι άνδρες της ξυρίζουν το κεφάλι επειδή πιστεύουν ότι τα μαλλιά της είναι τρόπος επικοινωνίας με ένα μητρικό διαστημόπλοιο.



Ο πανικός της Έμμα Στόουν λίγο πριν ξυρίσει το κεφάλι της



Σε μια συζήτηση τον Σεπτέμβριο, ο Γιώργος Λάνθιμος είπε ότι η Έμμα Στόουν είχε για λίγο «δεύτερες σκέψεις» σχετικά με τη μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της. Η ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι αυτό συνέβη λίγο πριν γυρίσουν τη σκηνή, η οποία έγινε σε μία και μόνο λήψη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχα ενάμιση χρόνο να προετοιμαστώ ψυχολογικά ότι θα ξύριζα το κεφάλι μου, και την ημέρα εκείνη έστηναν τέσσερις κάμερες, γιατί έπρεπε να το πάρουμε σε μία μόνο λήψη και γυρίζαμε κυρίως με VistaVision, που είναι μια υπέροχη αλλά πολύ ''ιδιότροπη'' κάμερα, που συχνά σταματά. Έτσι έστηναν τον εξοπλισμό και τους έπαιρνε πολλή ώρα. Και τότε άρχισα να πανικοβάλλομαι λίγο», είπε η Έμμα Στόουν.