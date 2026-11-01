 Ο Νίκος Οικονομόπουλος γέμισε το Sydney Lyric στην πρώτη του συναυλία στο Σίδνεϊ -Η συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας - iefimerida.gr
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Ο Νίκος Οικονομόπουλος γέμισε το Sydney Lyric στην πρώτη του συναυλία στο Σίδνεϊ -Η συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας

Ο Νίκος Οικονομόπουλος σε συναυλία στο Σίδνεϊ
Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεσήκωσε τους ομογενείς στο Σίδνεϊ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκίνησε περιοδεία με συναυλίες στην Αυστραλία και χθες, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ήταν sold out η συναυλία του στο Σίδνεϊ. 

Ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίστηκε στο Sydney Lyric στο οποίο δεν έπεφτε… καρφίτσα και μάλιστα την συναυλία του παρακολούθησε και ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα τοπικά ομογενειακά ΜΜΕ, η παρουσία του ήταν μία έκπληξη και οι θεατές χειροκρότησαν τον Σεβασμιώτατο.

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Ο Οικονομόπουλος ξεσήκωσε το κοινό με τις επιτυχίες του και θα συνεχίσει τις συναυλίες, την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στη Μελβούρνη που το ελληνικό στοιχείο είναι ακόμη πιο έντονο.

Μετά τη συναυλία, ο τραγουδιστής συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος του εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην Αυστραλία και του ευχήθηκε υγεία, δύναμη και απρόσκοπτη συνέχιση της επιτυχημένης καλλιτεχνικής του διαδρομής.

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