Ο Ντεπαρντιέ αποδέχεται την ποινή του για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής επίθεσης -Ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα, η επιστολή του

O Ζεράρ Ντεπαρντιέ απέσυρε και τυπικά την έφεσή του από την καταδίκη για σεξουαλικές επιθέσεις σε δύο γυναίκες στα γυρίσματα της ταινίας «Les Volets verts», το 2021.

Με αυτόν τον τρόπο έκλεισε αυτήν την υπόθεση, αποδεχόμενος την ποινή των 18 μηνών φυλάκισης με αναστολή.

Μάλιστα, σε ανακοίνωσή του, ο ηθοποιός ζητά συγγνώμη «από όσους υπέφεραν» εξαιτίας της συμπεριφοράς του.

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Αναγνωρίζει ότι στα κινηματογραφικά πλατό είχε καταφύγει στην πρόκληση και στο «χοντροκομμένο χιούμορ», ενώ παραδέχεται ότι λόγια και χειρονομίες του «είχαν συνέπειες».

Να σημειωθεί πως ο δημοφιλής ηθοποιός έχει κι άλλη δίκη σε εκκρεμότητα, αυτή για την καταγγελία για βιασμό από την ηθοποιό Σαρλότ Αρνούρ.

Η ανακοίνωση του Ζεράρ Ντεπαρντιέ

«Η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε. Κρίθηκα ένοχος. Το ακούω και αποδέχομαι αυτή την καταδίκη. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, στα κινηματογραφικά γυρίσματα, κρυβόμουν πίσω από την πρόκληση και το χοντροκομμένο, άσεμνο χιούμορ. Κατανοώ πλέον ότι τα λόγια μου και ορισμένες χειρονομίες μου δεν ήταν χωρίς συνέπειες, ιδιαίτερα όταν προέρχονταν από ένα ισχυρό πρόσωπο, όπως υπήρξα εγώ» αναφέρει ο Ντεπαρντιέ στην ανακοίνωση.

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«Απευθύνω τις βαθιές και ειλικρινείς συγγνώμες μου σε όσους ενδεχομένως υπέφεραν εξαιτίας μου. Κατανοώ πλέον ότι υπάρχει ένα όριο ανάμεσα στην προκλητική συμπεριφορά και την προσβολή» προσθέτει, και συνεχίζει: «Δεν είχα ποτέ, μα ποτέ, την πρόθεση να πληγώσω τις γυναίκες που συνάντησα. Έχω όμως καταλάβει ότι η πρόθεση δεν αλλάζει τίποτα ως προς την πληγή που προκαλείται. Οι δικαστικές διαδικασίες μάς φθείρουν. Όλα μου ξέφυγαν, όλα, και κυρίως η υπεράσπισή μου… Αυτή η ιστορία προκάλεσε πολύ πόνο. Δεν έχω τη δύναμη να γυρίσω τον χρόνο πίσω.

Κατάλαβα ότι ανήκω σε έναν κόσμο που έχει πλέον χαθεί. Αποσύρω την έφεσή μου και αποδέχομαι την καταδίκη μου» καταλήγει.