Ο νονός της τεχνητής νοημοσύνης προβλέπει την ολοκληρωτική κατάρρευση της κοινωνίας - iefimerida.gr

Ο Geoffrey Hinton, ένας από τους τρεις κορυφαίους επιστήμονες που θεωρούνται οι «νονοί» της τεχνητής νοημοσύνης, συνεχίζει να προειδοποιεί με δραματικό τόνο για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας που ο ίδιος βοήθησε να θεμελιωθεί.

Σε δημόσια συζήτηση με τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς στο Πανεπιστήμιο Georgetown, ο Hinton παρουσίασε μια ζοφερή εικόνα για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αναδιαμορφώσει την κοινωνία, την οικονομία και τον παγκόσμιο συσχετισμό ισχύος.



Με βάση όσα δήλωσε, η επανάσταση της AI δεν μοιάζει σε τίποτα με τις παλαιότερες τεχνολογικές αλλαγές που δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας καθώς κατέστρεφαν άλλες. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι αυτήν τη φορά ο άνθρωπος δεν θα έχει εναλλακτική:

«Οι άνθρωποι που θα χάσουν τη δουλειά τους δεν θα έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Αν η τεχνητή νοημοσύνη γίνει τόσο έξυπνη όσο οι άνθρωποι -ή εξυπνότερη- τότε κάθε εργασία μπορεί να γίνει από μια μηχανή».

Ο Hinton τόνισε ότι μεγάλες εταιρείες και ισχυροί επιχειρηματικοί παράγοντες «ποντάρουν» ακριβώς σε αυτήν τη δυνατότητα αντικατάστασης του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού.



Ο Hinton, που τιμήθηκε το 2018 με το βραβείο Turing για την πρωτοποριακή δουλειά του στα νευρωνικά δίκτυα μαζί με τους Yann LeCun και Yoshua Bengio, έχει τα τελευταία χρόνια εξελιχθεί από κορυφαίο ερευνητή σε κορυφαίο επικριτή της ίδιας του της επιστήμης.

Η αποχώρησή του από την Google το 2023 συνοδεύτηκε από την παραδοχή ότι μετανιώνει για ένα μέρος του έργου του και από μια ολοένα και πιο αγωνιώδη στάση σχετικά με το μέλλον της AI.



Στη νέα του εμφάνιση, ο Hinton επανέλαβε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει μαζική ανεργία, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι ολόκληρος ο κλάδος δεν θα μπορούσε να είναι πραγματικά κερδοφόρος χωρίς την αντικατάσταση ανθρώπινης εργασίας. Έθεσε δε το ζήτημα από μια κοινωνικοπολιτική σκοπιά, σημειώνοντας ότι οι δισεκατομμυριούχοι που ηγούνται της τεχνολογικής κούρσας -όπως ο Elon Musk, ο Mark Zuckerberg και ο Larry Ellison- δεν έχουν συνειδητοποιήσει πως «αν οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται, δεν θα υπάρχει κανείς να αγοράζει τα προϊόντα τους».



Ο Hinton έχει επίσης προειδοποιήσει ότι η εμφάνιση μιας τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI) -ενός συστήματος εξίσου ή περισσότερο ευφυούς από τον άνθρωπο- ίσως να μην απέχει πολύ.

«Μέχρι πρόσφατα πίστευα ότι αυτό θα συνέβαινε σε 20 έως 50 χρόνια. Τώρα νομίζω ότι μπορεί να είναι σε 20 ή και λιγότερα», είχε δηλώσει.

Σήμερα προχωρά ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι μοντέλα όπως το GPT-5 «γνωρίζουν ήδη χιλιάδες φορές περισσότερα από εμάς».



Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί ειδικοί διαφωνούν με την άποψη ότι τα μοντέλα αυτά «ξέρουν» πραγματικά. Παρά τις εντυπωσιακές δυνατότητές τους, πολλές προσπάθειες αντικατάστασης εργαζομένων με AI agents έχουν αποτύχει, ακόμη και σε φαινομενικά εύκολες εργασίες, όπως η υποστήριξη πελατών.



Όμως οι ανησυχίες του Hinton δεν περιορίζονται στην οικονομία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η AI μπορεί να γίνει εργαλείο στρατιωτικών επιχειρήσεων χωρίς πολιτικό κόστος για τις μεγάλες δυνάμεις. Ρομπότ και αυτόνομα συστήματα μάχης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε συγκρούσεις στο εξωτερικό, χωρίς ανθρώπινες απώλειες που προκαλούν αντιδράσεις στην κοινή γνώμη.

«Αυτό μπορεί να αφαιρέσει ένα από τα βασικά εμπόδια για πλούσιες χώρες ώστε να εισβάλουν σε μικρότερα κράτη» είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας ως παράδειγμα τη Γρανάδα.



Ο Hinton δεν είναι ο μόνος κορυφαίος επιστήμονας που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, αλλά φαίνεται πως είναι ο πιο πρόθυμος να μιλήσει ανοιχτά και με ωμό τρόπο για όσα θεωρεί ότι έρχονται.

Είτε συμφωνεί κανείς μαζί του είτε όχι, οι προειδοποιήσεις του συνεχίζουν να τροφοδοτούν έναν παγκόσμιο διάλογο για το ποιος θα ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη και ποιος, τελικά, θα πληρώσει το τίμημα της ανάπτυξής της.