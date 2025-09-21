Ο Morrissey ακυρώνει συναυλίες στις ΗΠΑ μετά από απειλές θανάτου - iefimerida.gr

Ο πρώην frontman των Smiths, Morrissey, ακύρωσε δύο εμφανίσεις του στις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από απειλή θανάτου που έλαβε ενόψει συναυλίας στην Οτάβα του Καναδά.

Σύμφωνα με το BBC, ένας 26χρονος από την Οτάβα φέρεται να απείλησε δημόσια τον 66χρονο καλλιτέχνη. Ο νεαρός συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

H απειλή κατά της ζωής του εντοπίστηκε πριν από την εμφάνισή του σε μουσικό φεστιβάλ την περασμένη εβδομάδα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά ο τραγουδιστής αργότερα ακύρωσε δύο συναυλίες στο Κονέκτικατ και στη Βοστώνη.

Η επίσημη σελίδα του Morrissey στο Facebook ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια θα επιστραφούν αυτόματα, ευχαριστώντας το κοινό για την κατανόηση.

Ο Μόρισεϊ ήταν ο frontman του ροκ συγκροτήματος The Smiths, αλλά έφυγε από το συγκρότημα το 1987 για να ακολουθήσει σόλο καριέρα.

Είναι γνωστός για τις ανοιχτές του απόψεις σε θέματα όπως η καλή διαβίωση των ζώων και η πολιτική.

Το 2006, αρνήθηκε να περιοδεύσει στον Καναδά σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ετήσιο κυνήγι φώκιας.



Τον περασμένο Ιούνιο, ο καλλιτέχνης είχε ακυρώσει συναυλία στη Στοκχόλμη, καταγγέλλοντας «έλλειψη υποστήριξης» από τη μουσική βιομηχανία για την ευρωπαϊκή περιοδεία του.

