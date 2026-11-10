Ο μικρότερος γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Τζόζεφ Μπαένα, έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στο bodybuilding -Κατέκτησε την 5η θέση - iefimerida.gr

Στα χνάρια του διάσημου πατέρα του, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, βαδίζει ο μικρότερος γιος του, Τζόζεφ Μπαένα, ο οποίος πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στο φυσικό bodybuilding, καταφέρνοντας να κατακτήσει την πέμπτη θέση στη διοργάνωση στην οποία συμμετείχε.

Ο 29χρονος Μπαένα έλαβε μέρος στην κατηγορία Classic Physique Open του διαγωνισμού INBA PNBA Pro/Am World Cup, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο Ελ Σεγκούντο της Καλιφόρνιας. Η συμμετοχή αυτή αποτέλεσε την πρώτη του εμφάνιση σε επαγγελματικό επίπεδο στην Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA).

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Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, μοιράστηκε την εμπειρία του με τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας βίντεο από την εμφάνισή του και τη χορογραφημένη παρουσίαση των μυών του στη σκηνή.

Σε δεύτερη ανάρτησή του, στις 8 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε στην πορεία του στον χώρο του bodybuilding, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που έχει λάβει.

«Αυτό ήταν το επαγγελματικό μου ντεμπούτο στην INBA/PNBA, στην κατηγορία Classic Physique Open, και κατέκτησα μία θέση στην πρώτη πεντάδα. Είμαι εξαιρετικά περήφανος για τον εαυτό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι γνωρίζει πλέον καλύτερα σε ποιους τομείς χρειάζεται να βελτιωθεί, προκειμένου να εξελιχθεί ως αθλητής.

Η συμβολή του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στην πορεία του

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον πατέρα του, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς αθλητές στην ιστορία του bodybuilding, πριν κατακτήσει τη διεθνή κινηματογραφική σκηνή.

Ο Τζόζεφ έχει μιλήσει επανειλημμένα για την επιρροή που άσκησε πάνω του ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, αποκαλύπτοντας ότι η ενασχόλησή του με τα βάρη ξεκίνησε μέσα από τα βιβλία και τις συμβουλές του πατέρα του. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ, τον περασμένο Απρίλιο, είχε περιγράψει πώς ανακάλυψε την αγάπη του για τη γυμναστική.

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Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και Τζόζεφ Μπαένα / Φωτογραφία: ΑΡ

Όπως είχε πει, ο πατέρας του τού είχε χαρίσει μια εγκυκλοπαίδεια για το bodybuilding, την οποία μελετούσε προσπαθώντας να μάθει πώς να αναπτύξει τους μυς του. Σταδιακά, όμως, η περιέργειά του εξελίχθηκε σε πραγματικό πάθος για την προπόνηση με βάρη, τη σωστή διατροφή και τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Μάλιστα, είχε χαρακτηρίσει τον πατέρα του ως τον «καλύτερο προπονητικό σύντροφο», αποκαλύπτοντας ότι οι δυο τους συχνά γυμνάζονται μαζί.

Στο μήνυμά του μετά τον διαγωνισμό, ο Τζόζεφ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε μια φράση που, όπως είπε, επαναλαμβάνει συχνά ο πατέρας του: «Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει καταφέρει τα πάντα μόνος του».

Η πορεία του στον κόσμο του bodybuilding

Ο Τζόζεφ Μπαένα μπήκε στον χώρο του αγωνιστικού bodybuilding τον Μάρτιο του 2026 και η συμμετοχή του στο INBA PNBA Pro/Am World Cup ήταν η τρίτη συνολικά αγωνιστική του εμφάνιση, αλλά η πρώτη σε επαγγελματικό επίπεδο.

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Η πέμπτη θέση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αθλητική του διαδρομή, με τον ίδιο να δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει την προσπάθεια και να βελτιώσει τις επιδόσεις του.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έχει συνολικά πέντε παιδιά. Με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Σράιβερ, απέκτησε την Κάθριν, την Κριστίνα, τον Πάτρικ και τον Κρίστοφερ, ενώ ο Τζόζεφ Μπαένα είναι γιος του από τη σχέση του με τη Μίλντρεντ Πατρίσια Μπαένα.