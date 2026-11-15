Ο Μιχάλης Ρακιντζής διέψευσε ότι ζήτησε άδεια από τον Καρβέλα για να παίξει τραγούδια του: «Εκ παραδρομής γράφτηκε»

Ο Μιχάλης Ρακιντζής διέψευσε τα σενάρια που τον ήθελαν να έχει ζητήσει από τον Νίκο Καρβέλα άδεια για την ερμηνεία τραγουδιών που έχει γράψει ο γνωστός συνθέτης.

Σε συνέντευξή του ο τραγουδιστής τοποθετήθηκε για πρώτη φορά σχετικά με τα δημοσιεύματα.

«Εντάξει, εκ παραδρομής γράφτηκε, λέχθηκε κάποια λάθος πληροφορία προφανώς. Εγώ δεν έχω πει ποτέ μου τραγούδι, ούτε σε live ας πούμε, που δεν είναι δικό μου» τόνισε.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μουσική και στη διαδρομή του, εκφράζοντας την άποψη ότι, παρά τη μεγάλη σημασία που έχει στη ζωή του, δεν θεωρεί πως ο ίδιος μπορεί να αποδώσει στον εαυτό του τον χαρακτηρισμό ότι σφράγισε μια ολόκληρη εποχή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε:

«Η μουσική είναι το οξυγόνο για μένα, δεν δέχομαι όμως ότι σφράγισα μια ολόκληρη εποχή. Δεν δίνω τέτοια παράσημα στον εαυτό μου. Το τι έχει κάνει ο καθένας δεν το κρίνει μόνος του, τον κρίνουν οι άλλοι».

Τέλος, ο τραγουδιστής μίλησε για τα κίνητρα που τον οδήγησαν να ασχοληθεί με τη μουσική, υπογραμμίζοντας ότι η αγάπη του για αυτήν ήταν εξαρχής ο βασικός του στόχος και όχι η αναγνωρισιμότητα ή η προσωπική προβολή.

«Εγώ όταν ξεκίνησα τη μουσική, ξεκίνησα για να κάνω μουσική. Δεν ξεκίνησα ούτε για να… Πολλοί ξεκινάνε την κιθάρα για να βγάλουν γκόμενες, ας πούμε. Εγώ δεν ζητούσα ξεκινώντας την αναγνωρισιμότητα, ούτε την ψώνισα ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.