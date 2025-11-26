 Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αναβάλλει τις εμφανίσεις του για λόγους υγείας -«Ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί, υποτροπίασε» - iefimerida.gr
ΖΩΗ

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αναβάλλει τις εμφανίσεις του για λόγους υγείας -«Ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί, υποτροπίασε»

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε συναυλία του το 2021
Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε συναυλία του το 2021/Intime
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας που υποτροπίασε, ανάγκασε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη να αναβάλλει προγραμματισμένες εμφανίσεις.

Μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής μοιράστηκε ότι λόγω υποτροπής δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια σειρά από συναυλίες και εξήγησε ότι θα χρειαστεί να προχωρήσει σε μια επέμβαση οφθαλμολογικής φύσης. Ωστόσο, μόλις αναρρώσει και πάρει από τους ιατρούς που τον παρακολουθούν  το «πράσινο φως» θα επιστρέψει και πάλι στη σκηνή. 

Χατζηγιάννης: Ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί κατά καιρούς υποτροπίασε

Όπως έγραψε στη δημοσίευσή του: «Τελικά, το κλείσιμο αυτής της υπέροχης χρονιάς μας επιφύλασσε αναποδιές. Τον Οκτώβριο είχαμε τον καιρό, τώρα το σύμπαν μου κλείνει το μάτι. Δυστυχώς, ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί κατά καιρούς υποτροπίασε και χρειάζεται να υποβληθώ εκτάκτως σε μία επέμβαση οφθαλμολογικής φύσεως».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για την κατανόηση: «Υπόσχομαι ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και λάβω το «πράσινο φως», θα επιστρέψω στη σκηνή δριμύτερος. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση».

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Μιχάλης Χατζηγιάννης αναβάλλονται εμφανίσεις πρόβλημα υγείας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ