Ο Μάριος Θεμιστοκλέους έτρεξε στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας: Τον υποδέχτηκε στον τερματισμό η οικογένειά του - iefimerida.gr

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους έτρεξε την Κυριακή τα 42 χιλιόμετρα του Μαραθωνίου της Αθήνας.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, όντας ο μοναδικός από την Κυβέρνηση που έτρεχε, ολοκλήρωσε την αυθεντική διαδρομή του μαραθωνίου σε 4 ώρες, 15 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα.

Στο Παναθηναϊκό Στάδιο μάλιστα τον περίμενε η οικογένειά του.

Μετά τον τερματισμό, μοιράστηκε τη στιγμή σε ανάρτησή του, γράφοντας ότι η χαρά του ήταν ακόμη μεγαλύτερη επειδή είχε τους δικούς του ανθρώπους δίπλα του:

«Ο Μαραθώνιος αρχίζει πολύ πριν από την εκκίνηση. Στις προπονήσεις, στην επιμονή, στην απόφαση να βάλεις τον αθλητισμό στη ζωή σου», έγραψε χαρακτηριστικά και κατέληξε: «Συγχαρητήρια σε όλους όσοι έτρεξαν και έδωσαν τον δικό τους αγώνα!»

