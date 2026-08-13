Ο Λάκης Γαβαλάς πήρε το καπελάκι του και φεύγει διακοπές -Η ανάρτησή του για το φινάλε των γυρισμάτων του GNTM - iefimerida.gr

Κουρασμένος αλλά ικανοποιημένος δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αναφορικά με το φινάλε των γυρισμάτων του GNTM.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Πριν από την έναρξη του GNTM, ο Λάκης Γαβαλάς είχε περιγράψει το όραμά του για τους διαγωνιζόμενους. Εξέφρασε την επιθυμία να δει την εξέλιξη στα μοντέλα, μεταμορφώνοντας το ανδρόγυνο στιλ σε πιο «στρέιτ» και αντίστροφα.

Απέρριψε κατηγορηματικά το πρότυπο της γυναίκας με έντονες καμπύλες, χαρακτηρίζοντάς το «καρντασιανοειδές». Τόνισε ότι στο μόντελινγκ προτιμώνται οι «ευθείες» γραμμές και όχι τα «ακρωτήρια», όπως το μεγάλο στήθος και οι γλουτοί.

Με την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, ο σχεδιαστής δήλωσε κουρασμένος αλλά και χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε το φινάλε ως μια μεγάλη επιτυχία που προέκυψε μέσα από σκληρή δουλειά και σηματοδότησε την έναρξη των διακοπών.

Σε ανάρτησή του, ευχαρίστησε ονομαστικά τους συνεργάτες του στην κριτική επιτροπή, Μπράτη, Ζεν, Μπέττυ και Ηλιάνα. Εξέφρασε πόσο θα του λείψουν οι άνθρωποι της παραγωγής και ευχήθηκε καλό υπόλοιπο Αυγούστου.

Νωρίτερα, και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε κάνει τη δική της ανάρτηση για την ψυχαγωγική εκπομπή μόδας, όπου πόζαρε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τους ανθρώπους της παραγωγής και με όσους συνεργάστηκε, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Μπράτη, την Μπέττυ και την Ηλιάνα.

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Λάκης Γαβαλάς: «Καλό υπόλοιπο Αυγούστου!»

Μάλιστα, έκανε λόγο﻿ για ευτυχές αποτέλεσμα, το οποίο προέκυψε μέσα από σκληρή δουλειά, και ευχήθηκε σε όλους καλό υπόλοιπο Αυγούστου.

Δείτε την ανάρτησή του

Συγκεκριμένα, ο Λάκης Γαβαλάς έγραψε στην ανάρτησή του: «Καλημέρα φίλοι μου!! Με μεγάλη επιτυχία, αλλά και πολλή κούραση, τελείωσαν χτες τα γυρίσματα για το φανταστικό GNTM. Πέρασα υπέροχα και θα μου λείψουν όλα τα άτομα αυτής της υπέροχης παραγωγής και ειδικότερα ο Μπράτης, η Ζεν, η Μπέττυ, η Ηλιάνα‼

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Χαίρομαι όταν μέσα από σκληρή δουλειά αυξάνεται η ευτυχία… Τώρα όμως αρχίζουν οι διακοπές, αναμένοντας ένα υπέροχο φθινόπωρο… Καλό υπόλοιπο Αυγούστου!!».

«Αυτά είναι καρντασιανοειδή»

Πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα του GNTM, ο Λάκης Γαβαλάς περιέγραψε τι θα ήθελε να δει και τι δεν θα ήθελε να δει στον νέο κύκλο σχετικά με τους διαγωνιζόμενους: «Εγώ τι θέλω; Θέλω το γυναικωτό αγόρι που το κάνουμε πιο στρέιτ και το στρέιτ αγόρι που το κάνουμε πιο γυναικωτό. Αυτό λέγεται εξέλιξη ενός παιχνιδιού. Το κορίτσι δεν πρέπει να είναι το κορίτσι που έχει μεγάλο στήθος και ποπό. Αυτά είναι καρντασιανοειδή, που όλες είναι από το Κατάκολο. Δεν θέλουμε ακρωτήρια, εμείς θέλουμε ευθείες. Θέλουμε ωραία παραλία».

