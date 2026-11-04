Ο Έριχ Φρομ για τα ζευγάρια: Ο σεβασμός υπάρχει μόνο στη βάση της ελευθερίας -Η αγάπη είναι παιδί τής ελευθερίας, ποτέ της κυριαρχίας - iefimerida.gr

Τι είναι αυτό που κάνει τη σχέση ενός ζευγαριού να αντέχει στον χρόνο και να ξεπερνά τις αναπόφευκτες δυσκολίες;

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο αυθεντικός σεβασμός, σύμφωνα με τον Φρομ, δεν είναι υποταγή αλλά η αναγνώριση της ατομικότητας του συντρόφου. Μια σχέση ευδοκιμεί όταν οι σύντροφοι πορεύονται μαζί, διατηρώντας την αυτονομία και την προσωπική τους ταυτότητα.

Η επιθυμία ελέγχου και κυριαρχίας πάνω στον σύντροφο δεν εκφράζει αγάπη, αλλά ανασφάλεια και κτητικότητα. Η αληθινή αγάπη επιδιώκει την ένωση χωρίς να καταργεί την ανεξαρτησία και δεν αντιμετωπίζει τον άλλο ως ιδιοκτησία.

Η ώριμη αγάπη στηρίζεται σε τέσσερα αλληλένδετα στοιχεία: την ενεργή φροντίδα, την υπευθυνότητα ως ελεύθερη επιλογή, τον σεβασμό στην αυτονομία του άλλου και την προσπάθεια για ουσιαστική γνώση του συντρόφου σε βάθος.

Η ικανότητα να αγαπά κανείς δεν είναι ζήτημα τύχης αλλά καλλιεργείται μέσω αυτογνωσίας, ωριμότητας και υπέρβασης του ναρκισσισμού. Μια υγιής σχέση δίνει τον χώρο στους συντρόφους να είναι ελεύθεροι, επιλέγοντας ο ένας τον άλλον.

Για πολλούς, η απάντηση μπορεί να βρίσκεται στην τύχη, στη χημεία ή στο πεπρωμένο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον σπουδαίο ψυχαναλυτή και φιλόσοφο Έριχ Φρομ, η ουσιαστική αγάπη απαιτεί κάτι πολύ περισσότερο: πειθαρχία, υπομονή, συνειδητή προσπάθεια και, κυρίως, σεβασμό στην ελευθερία του άλλου.

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Στο εμβληματικό έργο του «Η Τέχνη της Αγάπης» (The Art of Loving), ο Φρομ υποστηρίζει ότι η αγάπη δεν είναι ένα παθητικό συναίσθημα που απλώς συμβαίνει ή που κάποιος συναντά τυχαία. Αντίθετα, αποτελεί μια τέχνη που απαιτεί γνώση, θέληση, εξάσκηση και προσωπική ωριμότητα.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές θέσεις του συνοψίζεται στη φράση: «Ο σεβασμός υπάρχει μόνο στη βάση της ελευθερίας. Η αγάπη είναι παιδί της ελευθερίας, ποτέ της κυριαρχίας». Μια σκέψη που παραμένει ιδιαίτερα επίκαιρη, καθώς αναδεικνύει τη διαφορά ανάμεσα σε μια σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία αγάπη και σε έναν δεσμό που στηρίζεται στον έλεγχο και την εξάρτηση.

Ο σεβασμός σημαίνει να βλέπεις τον άλλον όπως πραγματικά είναι

Για τον Φρομ, ο αυθεντικός σεβασμός δεν έχει καμία σχέση με τον φόβο, την υποταγή ή την άκριτη αποδοχή των επιθυμιών του συντρόφου. Αντίθετα, σημαίνει να μπορείς να αναγνωρίζεις τον άλλον ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα, με τις δικές του ανάγκες, επιθυμίες, σκέψεις και όνειρα, χωρίς να προσπαθείς να τον αλλάξεις σύμφωνα με τις δικές σου προσδοκίες.

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Ο σεβασμός προϋποθέτει την αποδοχή της ατομικότητας του συντρόφου και την επιθυμία να εξελιχθεί ως ανεξάρτητος άνθρωπος. Αυτό, όμως, μπορεί να συμβεί μόνο όταν υπάρχει ελευθερία μέσα στη σχέση.

Η αγάπη δεν σημαίνει ότι δύο άνθρωποι πρέπει να γίνουν ένα και να χάσουν την προσωπική τους ταυτότητα. Σημαίνει ότι επιλέγουν να πορεύονται μαζί, διατηρώντας παράλληλα την αυτονομία τους.

Η πραγματική αγάπη δεν έχει ανάγκη από έλεγχο

Μία από τις σημαντικότερες ιδέες του Φρομ είναι ότι η αγάπη δεν μπορεί να συνυπάρξει με την επιθυμία κυριαρχίας πάνω στον άλλον. Όταν ένας άνθρωπος προσπαθεί να ελέγξει τις κινήσεις, τις επιλογές, τις φιλίες ή την καθημερινότητα του συντρόφου του, δεν εκφράζει απαραίτητα αγάπη. Συχνά εκφράζει ανασφάλεια, κτητικότητα ή την ανάγκη να έχει τον απόλυτο έλεγχο της σχέσης.

Η χειραγώγηση και η συναισθηματική εξάρτηση δημιουργούν έναν δεσμό εξουσίας, στον οποίο ο ένας προσπαθεί να περιορίσει την ελευθερία του άλλου. Αντίθετα, η αληθινή αγάπη επιδιώκει την ένωση χωρίς να καταργεί την ανεξαρτησία. Δεν αντιμετωπίζει τον σύντροφο ως ιδιοκτησία ή ως προέκταση του εαυτού μας, αλλά ως έναν ξεχωριστό άνθρωπο που αξίζει να αγαπιέται γι' αυτό ακριβώς που είναι.

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Τέσσερα στοιχεία που χρειάζεται η ουσιαστική αγάπη

Στο «Η Τέχνη της Αγάπης», ο Φρομ προσδιορίζει τέσσερα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ώριμη και αυθεντική αγάπη:

Φροντίδα: Η ενεργή μέριμνα για την ευημερία και την ανάπτυξη του ανθρώπου που αγαπάμε. Η αγάπη δεν περιορίζεται στα λόγια, αλλά εκφράζεται μέσα από καθημερινές πράξεις.

Η ενεργή μέριμνα για την ευημερία και την ανάπτυξη του ανθρώπου που αγαπάμε. Η αγάπη δεν περιορίζεται στα λόγια, αλλά εκφράζεται μέσα από καθημερινές πράξεις. Υπευθυνότητα: Η συνειδητή ανταπόκριση στις ανάγκες του άλλου, όχι ως υποχρέωση ή καταναγκασμός, αλλά ως ελεύθερη επιλογή.

Η συνειδητή ανταπόκριση στις ανάγκες του άλλου, όχι ως υποχρέωση ή καταναγκασμός, αλλά ως ελεύθερη επιλογή. Σεβασμός: Η αναγνώριση της προσωπικότητας και της αυτονομίας του συντρόφου, χωρίς προσπάθεια επιβολής ή χειραγώγησης.

Η αναγνώριση της προσωπικότητας και της αυτονομίας του συντρόφου, χωρίς προσπάθεια επιβολής ή χειραγώγησης. Γνώση: Η ουσιαστική προσπάθεια να γνωρίσουμε τον άλλον σε βάθος, πέρα από την εξωτερική εικόνα και τις επιφανειακές εντυπώσεις.

Τα τέσσερα αυτά στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους και αποτελούν τη βάση μιας σχέσης στην οποία οι δύο άνθρωποι μπορούν να εξελίσσονται χωρίς να χάνουν τον εαυτό τους.

Γιατί η αγάπη απαιτεί προσπάθεια και ωριμότητα

Ο Φρομ αμφισβητεί την αντίληψη ότι η αγάπη είναι απλώς ζήτημα τύχης ή ότι αρκεί να συναντήσει κάποιος τον κατάλληλο άνθρωπο για να εξασφαλίσει μια ευτυχισμένη σχέση. Αντίθετα, θεωρεί ότι η ικανότητα να αγαπάμε καλλιεργείται. Απαιτεί αυτογνωσία, υπομονή, συναισθηματική ωριμότητα και την υπέρβαση του ναρκισσισμού, δηλαδή της τάσης να βλέπουμε τα πάντα αποκλειστικά μέσα από τις δικές μας ανάγκες και επιθυμίες.

Μια μακρόχρονη σχέση δεν σημαίνει ότι απουσιάζουν οι διαφωνίες, οι απογοητεύσεις ή οι δύσκολες στιγμές. Σημαίνει ότι οι δύο σύντροφοι μπορούν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες χωρίς να προσπαθούν να επιβληθούν ο ένας στον άλλον.

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Μια υγιής σχέση δεν περιορίζει την ελευθερία των δύο ανθρώπων. Τους δίνει τον χώρο να είναι ελεύθεροι και ταυτόχρονα να επιλέγουν ο ένας τον άλλον, κάθε μέρα.