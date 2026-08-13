Ποιος ηθοποιός ενδέχεται να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ: Έχει παίξει για τον Νόλαν, είναι παντρεμένος με διάσημη συνάδελφό του - iefimerida.gr

Ο Τζακ Λόουντεν φέρεται να είναι το μεγάλο φαβορί για τον ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παραγωγοί του 007 εξετάζουν πολύ σοβαρά την περίπτωση του πρωταγωνιστή του «Slow Horses».



Η φημολογία για το ποιος θα αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες και κορυφώθηκε τον Μάιο, όταν η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν οι οντισιόν για τον νέο 007.



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Ο παρουσιαστής Ρίτσαρντ Όσμαν αποκάλυψε τώρα ότι έχει ακούσει ποιος είναι πιθανό να πάρει τον ρόλο. Μιλώντας στη συμπαρουσιάστριά του, Μαρίνα Χάιντ, στο τελευταίο επεισόδιο του podcast «The Rest Is Entertainment», είπε ότι κάποιος του αποκάλυψε με βεβαιότητα το όνομα του νέου Μποντ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί και στο παρελθόν.

«Το όνομα που έχω ακούσει είναι ο Τζακ Λόουντεν» ανέφερε ο Όσμαν, και έσπευσε να διευκρινίσει ότι αυτό δεν σημαίνει πως ο ηθοποιός έχει εξασφαλίσει τον ρόλο, αλλά ότι «σίγουρα εξετάζεται πολύ σοβαρά».

Όπως είπε, θεωρεί πως θα ήταν εξαιρετικός ως Μποντ. Η Μαρίνα Χάιντ συμφώνησε, επισημαίνοντας ότι στα 36 του ο Λόουντεν βρίσκεται σε καλή ηλικία για τον ρόλο, καθώς οι παραγωγοί χρειάζονται έναν ηθοποιό με προοπτική να πρωταγωνιστήσει σε τουλάχιστον δύο ταινίες.

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Ο Όσμαν πρόσθεσε ότι ο ηθοποιός έχει «την ενέργεια του Ντάνιελ Κρεγκ», ενώ μπορεί να είναι αστείος και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των σκηνών δράσης.

Ο Τζακ Λόουντεν © Photo by Richard Shotwell / Invision / AP

Ποιος είναι ο Τζακ Λόουντεν

Ο Λόουντεν, ο οποίος έχει συμμετάσχει και στην ταινία «Dunkirk», του Κρίστοφερ Νόλαν, πρόκειται επίσης να πρωταγωνιστήσει ως «κύριος Ντάρσι» στην πολυαναμενόμενη μεταφορά του «Pride and Prejudice» από το Netflix, που αναμένεται αργότερα μέσα στη χρονιά, ενώ είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Σίρσα Ρόναν, η οποία στο παρελθόν εμφανίστηκε να στηρίζει την ιδέα να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ.

Το 2024, κατά τη διάρκεια εκπομπής του BBC Radio 2, η παρουσιάστρια Ίντιθ Μπόουμαν είχε δηλώσει ότι θεωρεί εδώ και χρόνια πως ο Λόουντεν θα ήταν εξαιρετική επιλογή για τον Μποντ. Η Ρόναν αστειεύτηκε, λέγοντας ότι θα αρχίσει να μετρά πόσες φορές η Μπόουμαν είχε προτείνει τον σύζυγό της για τον ρόλο. Όταν εκείνη απάντησε ότι το κάνει εδώ και έξι χρόνια, η Ρόναν σχολίασε πως «δεν έχει συμβεί ακόμα», αλλά πρόσθεσε ότι «υπάρχει χρόνος».

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Τζακ Λόουντεν και Σίρσα Ρόναν © Photo by Thomas Krych / Invision / AP

Γιατί το κοινό δεν γίνεται να επιλέξει τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Η συζήτηση στο podcast «The Rest Is Entertainment» έγινε με αφορμή νέα έρευνα σχετικά με τις προτιμήσεις του κοινού για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ.

Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται ο 48χρονος Τομ Χάρντι, ο 43χρονος Χένρι Κάβιλ και ο Τζέιμς Νόρτον, ο οποίος πρόσφατα απέκλεισε τον εαυτό του από τη διεκδίκηση, λέγοντας ότι στα 41 του νιώθει ανακουφισμένος που θεωρείται πλέον «πολύ μεγάλος». Ωστόσο, οι παρουσιαστές τόνισαν ότι η επιλογή του ηθοποιού δεν μπορεί να γίνει με βάση τις προτιμήσεις του κοινού.



Ο Όσμαν σημείωσε ότι, αν εξετάσει κανείς όλους τους ηθοποιούς που έχουν επιλεγεί ως Μποντ, σχεδόν κανένας δεν θα είχε επιλεγεί από το κοινό, εκτός ίσως από τον Πιρς Μπρόσναν.

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«Πρέπει να βασίζεσαι στους παραγωγούς ταινιών για να επιλέξεις κάποιον που το κοινό δεν ξέρει ότι θέλει… Ο Ντάνιελ Κρεγκ σίγουρα δεν θα είχε επιλεγεί από το κοινό. Ήταν έξαλλοι τότε», υπενθύμισε. Η Χάιντ συμφώνησε, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή του Κρεγκ ήταν απόφαση της Μπάρμπαρα Μπρόκολι, που επί χρόνια βρίσκεται πίσω από την παραγωγή των ταινιών, και ότι αρχικά πολλοί αναρωτιούνταν τι σκεφτόταν. Όλα άλλαξαν, όπως σημείωσε, μετά την κυκλοφορία του «Casino Royale», όταν το κοινό πείστηκε ότι ήταν η σωστή επιλογή.