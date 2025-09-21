Ο Έλτον Τζον έκανε τα γόνατά του κοσμήματα: «Είναι διαχρονικά κομμάτια» - iefimerida.gr

Ο Έλτον Τζον δεν έχει μόνο χρυσές επιτυχίες στη δισκογραφία του, αλλά πλέον και χρυσά... γόνατα.

Ο 78χρονος θρύλος της μουσικής, γνωστός για την εκκεντρικότητά του, αποκάλυψε πως μετέτρεψε τις επιγονατίδες του σε κοσμήματα έπειτα από τη διπλή αντικατάσταση γονάτων, εντυπωσιάζοντας κοινό και θαυμαστές στο νέο ντοκιμαντέρ «Touched By Gold».

Η απίθανη ιδέα

«Όταν μου αφαίρεσαν τις επιγονατίδες, πρώτα την αριστερή και μετά τη δεξιά, ρώτησα τον χειρουργό μου αν μπορούσα να τις κρατήσω προς μεγάλη του έκπληξη. Και μετά σε πήρα τηλέφωνο», είπε ο Τζον στον σχεδιαστή κοσμημάτων Θίο Φένελ, στον οποίο έδωσε την άδεια να «κάνει ό,τι θέλει με αυτές».

«Ψήσαμε τα γόνατά του»

«Τα ψήσαμε», εξήγησε ο Φένελ. «Έπρεπε να τα ψήσουμε για να στεγνώσουν. Μετά γίνονται σαν ελαφρόπετρα, πολύ πορώδη. Έτσι χρειάστηκε να τα περάσουμε με οξικό άλας και μετά απλώς να τα γυαλίσουμε».

Το χρυσό κολιέ από τη δεξιά επιγονατίδα

Ο Fennell παρουσίασε στη συνέχεια ένα λαμπερό, επιχρυσωμένο κολιέ φτιαγμένο από το ένα γόνατο του Τζον. «Αυτό είναι το δεξί μου γόνατο», είπε ο τραγουδιστής. «Αυτή είναι η δεξιά μου επιγονατίδα».

«Ο χειρουργός μου είπε ότι είχα τα χειρότερα γόνατα στα οποία έχει ποτέ χειρουργήσει. Αυτή η τρύπα υπήρχε στην επιγονατίδα μου. Μοιάζει λίγο με παλιό αιγυπτιακό κειμήλιο», πρόσθεσε.

«Αυτά τα πράγματα είναι κάπως ταλισμανικά», είπε ο Φένελ. «Σε 1.000 χρόνια, όπως λέει εδώ, αυτό θα είναι το γόνατο του Έλτον Τζον. Πόσοι θα το πιστεύουν; Δεν ξέρω. Θα είναι κάπως σαν λείψανο».

Αλυσίδα από κόκαλα και λατινική επιγραφή

Ο Τζον εξήγησε ότι ο Φένελ «έξυπνα έφτιαξε την αλυσίδα του κολιέ από κόκαλα», καθώς ο σχεδιαστής είπε ότι «βρήκε πιο διασκεδαστικό η αλυσίδα να παραπέμπει στο ίδιο το κρεμαστό - γι’ αυτό και την έφτιαξε από κόκαλα».

Οι δύο αποκάλυψαν επίσης ότι στο πίσω μέρος του κολιέ είναι χαραγμένη στα λατινικά η φράση «Δεν θα υποκλιθώ ξανά σε κανέναν άνθρωπο», κάτι που, όπως επεσήμανε ο Φένελ, «δεν μπορείς να κάνεις όταν σου λείπει η επιγονατίδα».

Η καρφίτσα από το αριστερό γόνατο

Ο διάσημος τραγουδιστής στη συνέχεια έδειξε τη μικρή χρυσή καρφίτσα που είχε φτιαχτεί από την αριστερή του επιγονατίδα.

«Ήταν ένα μικρότερο γόνατο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά με αυτό», παραδέχτηκε ο Φένελ. «Είναι απίστευτα δύσκολο να καταφέρεις το χρυσάφι να ακολουθήσει το σχήμα ενός τόσο ασυνήθιστου αντικειμένου».



Ο Έλτον Τζον πρόσθεσε περήφανα: «Ειλικρινά πιστεύω ότι αυτά είναι διαχρονικά κομμάτια που θα διαρκέσουν για αιώνες».

Ο Έλτον Τζον στο «Touched By Gold» / Φωτογραφία: World Gold Council/Youtube

Εκκεντρική εμφάνιση σε πρεμιέρα

Ο τραγουδιστής του «Rocket Man», που έκανε τη διπλή αντικατάσταση γονάτων πέρσι, σόκαρε τους θαυμαστές του όταν φόρεσε το κολιέ με την παλιά του δεξιά επιγονατίδα στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του «Never Too Late» στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Οκτώβριο του 2024.



Εμφανίστηκε με ένα καφέ κοστούμι ραμμένο στα μέτρα του και πουκάμισο με ρίγες, ενώ γύρω από τον λαιμό του κρεμόταν το εκκεντρικό κόσμημα.

Υγεία και αποκαλύψεις

Ο καλλιτέχνης έχει μιλήσει ανοιχτά για τα διάφορα προβλήματα υγείας του τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων στα γόνατα.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχει μείνει και πολύ από μένα», είπε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. «Δεν έχω αμυγδαλές, κρεατάκια ή σκωληκοειδή απόφυση. Δεν έχω προστάτη».

Έλτον Τζον / Φωτογραφία: AP Photo/Chris Pizzello

«Δεν έχω δεξιό ισχίο, ούτε αριστερό ούτε δεξί γόνατο», πρόσθεσε. «Στην πραγματικότητα, το μόνο που μου έχει απομείνει είναι το αριστερό μου ισχίο. Αλλά είμαι ακόμη εδώ».