Το «Ω έλατο» όπως δεν το έχετε ξανακούσει: Ο Μπεν Στίλερ φαλτσάρει, ο Ντε Νίρο βγάζει κορώνα και η Αριάνα Γκράντε κρατάει το τέμπο - iefimerida.gr

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Αριάνα Γκράντε στη Νέα Υόρκη την Τρίτη, τραβώντας τα βλέμματα με το ιδιαίτερο στιλ της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Αριάνα Γκράντε έκανε μια εξαίρεση στην απόφασή της για αποχή από τη δημοσιότητα, συμμετέχοντας σε εορταστική εκπομπή του Jimmy Fallon όπου τραγούδησε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, προσφέροντας μια ξεχωριστή μουσική στιγμή στο τηλεοπτικό κοινό.

Στη σκηνή εμφανίστηκε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπεν Στίλερ, με τους οποίους ερμήνευσε το «Ω έλατο». Την παράσταση έκλεψε ο Ντε Νίρο με το δυναμικό φινάλε της ερμηνείας του.

Παρά την έντονη φημολογία και ανησυχία των θαυμαστών για την κατάσταση της υγείας της, πηγές από το περιβάλλον της διαβεβαιώνουν ότι βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση, δίνοντας δυναμικές και υψηλού επιπέδου εμφανίσεις.

Στον προσωπικό τομέα, η καλλιτέχνιδα φέρεται να έχει επανασυνδεθεί με τον πρώην σύντροφό της, Ρίκι Άλβαρεζ. Οι δυο τους είχαν σχέση την περίοδο 2015-2016, όταν εκείνος εργαζόταν ως ένας από τους χορευτές της.

Παρά την απόφασή της να περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της, η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός συμμετείχε την Κυριακή στην ειδική εορταστική έκδοση της εκπομπής «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».

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Στο πλευρό της βρέθηκαν δύο συμπρωταγωνιστές της από την επερχόμενη κινηματογραφική παραγωγή «Focker-In-Law», ο 83χρονος Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο 60χρονος Μπεν Στίλερ.

Οι τρεις τους ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν το χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Ω έλατο» (Oh Christmas Tree), χαρίζοντας μια ξεχωριστή μουσική στιγμή στο κοινό.

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Την παράσταση έκλεψε, μάλιστα, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος έδωσε ένα ιδιαίτερα δυναμικό φινάλε στην ερμηνεία τους αφού έκανε μια κορώνα η οποία απέσπασε ένα θερμό χειροκρότημα.

Το χαριτωμένο λουκ που επέλεξε

Η 33χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός εθεάθη στους δρόμους της αμερικανικής μεγαλούπολης, λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της απόφασής της να κάνει ένα διάλειμμα από τη δημοσιότητα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η σταρ του «Wicked» επέλεξε να φορέσει ένα μοντέρνο μπουφάν, το οποίο συνδύασε με τζιν, δημιουργώντας ένα χαλαρό αλλά προσεγμένο σύνολο. Την εμφάνισή της συμπλήρωναν λευκές μπαλαρίνες με τακούνι, γυαλιά οράσεως με χοντρό σκελετό, καθώς και λευκά γάντια.

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Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα με την χαρακτηριστική αλογοουρά που ενώ μια λευκή κορδέλα έδινε την τελική πινελιά στην εμφάνισή της.

Ανησυχία των θαυμαστών της για την υγεία της

Το τελευταίο διάστημα, η κατάσταση της υγείας της έχει βρεθεί στο επίκεντρο σχολίων και συζητήσεων. Ωστόσο, πηγή από το περιβάλλον της είχε αναφέρει στο ίδιο μέσο ότι η τραγουδίστρια απέδειξε τις αντοχές της κατά τη διάρκεια της περιοδείας της.

«Βρίσκεται σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και καταβάλλει μεγάλη σωματική προσπάθεια. Καταφέρνει να δίνει κάθε βράδυ υγιείς, δυναμικές και υψηλού επιπέδου εμφανίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

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Παράλληλα, η προσωπική ζωή της Αριάνα Γκράντε φαίνεται πως έχει αποκτήσει ξανά ενδιαφέρον, καθώς φέρεται να βρίσκεται και πάλι σε σχέση με τον πρώην σύντροφό της, Ρίκι Άλβαρεζ.

Οι δυο τους είχαν υπάρξει ζευγάρι από το 2015 έως το 2016, ενώ η γνωριμία τους έγινε όταν εκείνος εργαζόταν ως χορευτής της.