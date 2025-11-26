 Ο Βασίλης Μπισμπίκης με τους γονείς του και τη Δέσποινα Βανδή στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας [εικόνες] - iefimerida.gr
ΖΩΗ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης με τους γονείς του και τη Δέσποινα Βανδή στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας [εικόνες]

Βασίλης Μπισμπίκης
Ο Βασίλης Μπισμπίκης/ Φωτογραφία: Παναγιώτης Μάλλιαρης
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αγκαλιά με τους γονείς του αλλά και την αγαπημένη του φωτογραφήθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης στην επίσημη προβολή της νέας του ταινίας «Σπασμένη φλέβα».

Ο ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και φωτογραφήθηκε με τη μητέρα και τον πατέρα του.

Από το πλευρό του δεν έλειπε και η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή με το ζευγάρι να φωτογραφίζεται μαζί, αλλά και τον σκηνοθέτη της ταινίας Γιάννη Οικονομίδη και τους υπόλοιπους ηθοποιούς.

Η νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο γνωστός ηθοποιός κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 27 Νοεμβρίου.

Δείτε φωτογραφίες του Βασίλη Μπισμπίκη με τους γονείς του και την Δέσποινα Βανδή:

Ο Βασίλης Μπισμπίκης με τους γονείς του
Ο Βασίλης Μπισμπίκης με τους γονείς του
Βασίλης Μπισμπίκης, Γιάννης Οικονομίδης, Δέσποινα Βανδή
Βασίλης Μπισμπίκης, Γιάννης Οικονομίδης, Δέσποινα Βανδή
Βασίλης Μπισμπίκης και Δέσποινα Βανδή
Βασίλης Μπισμπίκης και Δέσποινα Βανδή
Βασίλης Μπισμπίκης και Δέσποινα Βανδή
Βασίλης Μπισμπίκης και Δέσποινα Βανδή

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

