Ο Βασίλης Μπισμπίκης με τους γονείς του και τη Δέσποινα Βανδή στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας [εικόνες] - iefimerida.gr

Αγκαλιά με τους γονείς του αλλά και την αγαπημένη του φωτογραφήθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης στην επίσημη προβολή της νέας του ταινίας «Σπασμένη φλέβα».
Ο ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και φωτογραφήθηκε με τη μητέρα και τον πατέρα του.
Από το πλευρό του δεν έλειπε και η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή με το ζευγάρι να φωτογραφίζεται μαζί, αλλά και τον σκηνοθέτη της ταινίας Γιάννη Οικονομίδη και τους υπόλοιπους ηθοποιούς.
Η νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο γνωστός ηθοποιός κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 27 Νοεμβρίου.
Δείτε φωτογραφίες του Βασίλη Μπισμπίκη με τους γονείς του και την Δέσποινα Βανδή:
Φωτογραφίες: NDP Photo Agency
