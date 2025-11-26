Ο Βασίλης Μπισμπίκης με τους γονείς του και τη Δέσποινα Βανδή στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας [εικόνες] - iefimerida.gr

Αγκαλιά με τους γονείς του αλλά και την αγαπημένη του φωτογραφήθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης στην επίσημη προβολή της νέας του ταινίας «Σπασμένη φλέβα».

Ο ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και φωτογραφήθηκε με τη μητέρα και τον πατέρα του.

Από το πλευρό του δεν έλειπε και η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή με το ζευγάρι να φωτογραφίζεται μαζί, αλλά και τον σκηνοθέτη της ταινίας Γιάννη Οικονομίδη και τους υπόλοιπους ηθοποιούς.



Η νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο γνωστός ηθοποιός κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 27 Νοεμβρίου.

Δείτε φωτογραφίες του Βασίλη Μπισμπίκη με τους γονείς του και την Δέσποινα Βανδή:

Ο Βασίλης Μπισμπίκης με τους γονείς του

Βασίλης Μπισμπίκης, Γιάννης Οικονομίδης, Δέσποινα Βανδή

Βασίλης Μπισμπίκης και Δέσποινα Βανδή

Βασίλης Μπισμπίκης και Δέσποινα Βανδή

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency