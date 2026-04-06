Ο Βαρουφάκης πήγε στη Μόσχα και άρχισε να χορεύει techno τραγούδι με το… όνομά του [βίντεο] - iefimerida.gr

Η παρουσία του Γιάνη Βαρουφάκη σε ένα συνέδριο στη Μόσχα έγινε λιγότερο αντιληπτή απ' ό,τι ο χορός του σε ένα κλαμπ της ρωσικής πρωτεύουσας.

Μαζί με νεαρούς Ρώσους άρχισε να χορεύει ένα techno κομμάτι, το οποίο έφερε το… όνομά του.

Επόμενο ήταν να… σύρει τον χορό μαζί με τον κόσμο που ήταν μαζί του στο κλαμπ.

Να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνει τραγούδι με το όνομά του, καθώς πριν από μία δεκαετία ο Γιαν Μπόμερμαν είχε βγάλει το τραγούδι «V for Varoufakis».