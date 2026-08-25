Ο Άστον Κούτσερ με κοιλίτσα -Σε οικογενειακή έξοδο με τη Μίλα Κούνις - iefimerida.gr

Ο Άστον Κούτσερ απαθανατίστηκε σε οικογενειακή έξοδο στο Λος Άντζελες με τη Μίλα Κούνις και την 11χρονη κόρη τους, Γουάιατ, το Σάββατο 22 Αυγούστου.

Ο 48χρονος ηθοποιός και η 43χρονη σύζυγός του πέρασαν χρόνο με την κόρη τους, ενώ από την έξοδο απουσίαζε ο εννιάχρονος γιος τους, Ντιμίτρι.

Ο Κούτσερ επέλεξε μια ιδιαίτερα casual εμφάνιση, φορώντας ξεθωριασμένο μπλε T-shirt με την ένδειξη Cedar Rapids, αναφορά στη γενέτειρά του στην Αϊόβα, και έχοντας στερεώσει τα γυαλιά ανάγνωσής του στον γιακά.

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Το σύνολό του συμπλήρωναν σκούρο μπλε καπέλο του μπέιζμπολ, ξεθωριασμένο σκούρο τζιν και αθλητικά παπούτσια New Balance. Ήταν ξυρισμένος, ενώ στον ώμο του είχε περασμένη μια κόκκινη και μαύρη τσάντα φαγητού.

Το δημοσίευμα που κατέγραψε την έξοδο σχολίασε επίσης τη σημερινή, πιο χαλαρή σωματοδομή του με κοιλίτσα, χρησιμοποιώντας τον όρο «dad bod», σε αντιδιαστολή με την ιδιαίτερα γυμνασμένη εικόνα που είχε στο παρελθόν.

Ο όρος dad bod (σύντομη μορφή του dad body = σώμα μπαμπά) περιγράφει τον ανδρικό σωματότυπο που είναι φυσιολογικός και υγιής, αλλά όχι έντονα γυμνασμένος. Χαρακτηρίζεται από μια ισορροπία ανάμεσα στη μυϊκή μάζα και το λίπος, έχοντας συνήθως μια χαλαρή κοιλίτσα.

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Ο Άστον Κούτσερ με κοιλίτσα / Φωτογραφία: Slick/Star Max/GC Images

Ο Άστον Κούτσερ εθεάθη στις 23 Αυγούστου 2026 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας / Φωτογραφία: Slick/Star Max/GC Images

Όταν μίλησε για τους ρόλους που έχασε λόγω εμφάνισης

Η εμφάνισή του επανέφερε στο προσκήνιο δηλώσεις που είχε κάνει σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εξωτερική εικόνα μπορεί να επηρεάσει την καριέρα ενός ηθοποιού.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη σειρά του FX «The Beauty» στο New York Comic Con, τον Οκτώβριο του 2025, ο Κούτσερ είχε εξηγήσει ότι η εμφάνιση αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επιλογή ενός ηθοποιού για έναν ρόλο.

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Όπως είχε επισημάνει, υπήρξαν ρόλοι που κέρδισε εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο δείχνει, αλλά και άλλοι από τους οποίους αποκλείστηκε για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

Ο ηθοποιός, που καθιερώθηκε στο Χόλιγουντ κυρίως μέσα από κωμικές παραγωγές, είχε παραδεχτεί ότι η συγκεκριμένη πραγματικότητα μπορεί να είναι «μερικές φορές απογοητευτική», καθώς η εμφάνισή του τον είχε εμποδίσει να διεκδικήσει πιο σκληρούς ρόλους ή χαρακτήρες που βρίσκονται σε δύσκολη περίοδο της ζωής τους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η εμπειρία του ως παραγωγού τον βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα τη λογική των casting επιλογών, εξηγώντας ότι μια οπτική ιστορία πρέπει μέσα από τις εικόνες της να δημιουργεί συγκεκριμένα συναισθήματα στο κοινό.