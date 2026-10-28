Ο Αργύρης Πανταζάρας το έριξε στην άρση βαρών -Κι έχει για προπονητή έναν ολυμπιονίκη - iefimerida.gr

Ο Αργύρης Πανταζάρας έχει πέσει με τα μούτρα στα… βάρη. Συγκεκριμένα με την άρση βαρών καθώς ετοιμάζεται για την επόμενη ταινία του η οποία θα έχει να κάνει με τον αθλητισμό.
Ο γνωστός ηθοποιός μάλιστα για να μάθει την κατάλληλη τεχνική στο άθλημα, έχει ξεκινήσει προπονήσεις υπό τις οδηγίες ενός ολυμπιονίκη! Ο λόγος για τον Γιώργο Τζελίλη, μέλος της περίφημης ελληνικής «dream team» της ελληνικής άρσης βαρών.
Σε βίντεο που ανέβασε ο Πανταζάρας, φαίνεται η δουλειά που ρίχνει εδώ και αρκετό καιρό.
«Προπόνηση με έναν Ολυμπιακό Μύθο» έγραψε χαρακτηριστικά στο βίντεο που ανέβασε στα σόσιαλ, σηκώνοντας τη μπάρα.
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