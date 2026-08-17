Ο απολαυστικός διάλογος που είχε η Άννα Βίσση με τον Ηλία Ψινάκη: «Κρυβόμουν μη δουν τη γεροντόπετσα, αλλά είναι χιτάρα» - iefimerida.gr

Η Άννα Βίσση μετράει αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ (26/9) και γεμίζει τις μπαταρίες της στους Αρκιούς, συνδυάζοντας ξεκούραση και προετοιμασία.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Άννα Βίσση, ξαφνιασμένη από την εμφάνιση του Ηλία Ψινάκη, τον ρωτά πώς άκουσε το νέο της τραγούδι. Εκείνος απαντά με χιούμορ ότι άκουγε από μακριά ενώ έκανε γυμνισμό, χαρακτηρίζοντας το κομμάτι «χιτάρα».

Σε ερώτηση της ερμηνεύτριας για το αν πρέπει να κυκλοφορήσει το κομμάτι, ο Ηλίας Ψινάκης ήταν κατηγορηματικός. Την προέτρεψε να το κάνει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η εποχή τα σηκώνει όλα», προκαλώντας γέλια.

Κατά την παραμονή της στους Αρκιούς, η καλλιτέχνιδα συναντήθηκε και με τον Λευτέρη Πανταζή. Παράλληλα, μετά την επιτυχία της προηγούμενης σεζόν, ετοιμάζεται για εμφανίσεις σε νέο νυχτερινό κέντρο, συνδυάζοντας φρέσκο υλικό.

Ο Νίκος Καρβέλας συνεχίζει να υπογράφει τις μουσικές επιτυχίες της, ενώ ο Ηλίας Ψινάκης εξέφρασε τον θαυμασμό του, χαρακτηρίζοντάς την μοναδικό φαινόμενο για τα δεδομένα όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης.

Σε ένα ευχάριστο και ιδιαίτερα χαλαρό βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, η «απόλυτη» Ελληνίδα σταρ φαίνεται σε ακρογιαλιά να ακούει το ολοκαίνουργιο τραγούδι της με τίτλο «Όχι Γιατί;».

Η ηρεμία της, ωστόσο, διακόπτεται ευχάριστα όταν ο καλός της φίλος, Ηλίας Ψινάκης, εμφανίζεται ξαφνικά στο πλάνο. Ο γνωστός μάνατζερ και τηλεοπτικός παραγωγός τής φωνάζει αυθόρμητα: «Έλα, Άννα Χιτάρα».

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Η Άννα Βίσση και το νέο τραγούδι της

Η Άννα Βίσση, ξαφνιασμένη αλλά χαμογελαστή, τον ρωτά πότε πρόλαβε να ακούσει το κομμάτι, με τον ίδιο να απαντά με το γνωστό του χιούμορ πως είχε πάει για γυμνισμό και την άκουγε από μακριά.

Δείτε το βίντεο:

Η τραγουδίστρια τον ρωτά αν κρυβόταν για να ακούσει τη νέα της δουλειά, εισπράττοντας την αφοπλιστική απάντηση: «Όχι, κρυβόμουν μη δουν τη γεροντόπετσα, αλλά είναι χιτάρα». Όταν μάλιστα η ερμηνεύτρια αναρωτήθηκε αν τελικά πρέπει να κυκλοφορήσει το τραγούδι, ο Ηλίας Ψινάκης ήταν κατηγορηματικός. «Χαζό είσαι παιδάκι μου… Η εποχή τα σηκώνει όλα» είπε, προκαλώντας τα γέλια όλων.

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Η συνάντηση με τον Λευτέρη Πανταζή

Οι δύο φίλοι, που συνδέονται με πολυετή φιλία, είχαν την ευκαιρία να τα πουν και να χαλαρώσουν. Στο πλαίσιο της παραμονής τους στο νησί, η Άννα Βίσση συνάντησε σε τοπικό κατάστημα τον Λευτέρη Πανταζή, με τους δύο καλλιτέχνες να διασκεδάζουν τον κόσμο που βρέθηκε εκεί.

Η φετινή χρονιά βρίσκει την Άννα Βίσση να βάζει νέα στοιχήματα. Μετά την επιτυχία της προηγούμενης περιόδου, ετοιμάζεται για εμφανίσεις σε νέο νυχτερινό κέντρο, φέρνοντας φρέσκο υλικό αλλά διατηρώντας τη δοκιμασμένη συνταγή που την καθιέρωσε στην κορυφή.

Με την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα

Ο Νίκος Καρβέλας συνεχίζει να βρίσκεται πίσω από τη μουσική υπογραφή των επιτυχιών της, προσφέροντας την απαραίτητη ώθηση στην πορεία της.

Ο Ηλίας Ψινάκης, μιλώντας πρόσφατα για τη μακρόχρονη πορεία της φίλης του, εξέφρασε για ακόμη μία φορά τον απεριόριστο θαυμασμό του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η Άννα Βίσση αποτελεί ένα μοναδικό φαινόμενο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

