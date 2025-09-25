Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε τατουάζ αφιερωμένο στην Ιωάννα Τούνη -Με τι το αντικατέστησε [εικόνα] - iefimerida.gr

Ένα τατουάζ με το γράμμα J, αφιερωμένο στην Ιωάννα Τούνη, είχε στο χέρι του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, το οποίο έσβησε, δημιουργώντας ένα «π» στη θέση του.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, που χώρισε με την Ιωάννα Τούνη πριν από περίπου 8 μήνες, είχε κάνει τατουάζ στο χέρι του το αρχικό του ονόματός της, όπως το έχει στο Instagram (J. Touni).

Ωστόσο, μέσα από ένα στόρι που ανέβασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποκαλύφθηκε πως το «J» που κοσμούσε το χέρι του έχει πλέον αλλάξει μορφή και έχει μετατραπεί σε «π», πιθανό το αρχικό του ονόματος του γιου τους, Πάρη.