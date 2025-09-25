 Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε τατουάζ αφιερωμένο στην Ιωάννα Τούνη -Με τι το αντικατέστησε [εικόνα] - iefimerida.gr
ΖΩΗ

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε τατουάζ αφιερωμένο στην Ιωάννα Τούνη -Με τι το αντικατέστησε [εικόνα]

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε τατουάζ αφιερωμένο στην Ιωάννα Τούνη -Με τι το αντικατέστησε;
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε τατουάζ αφιερωμένο στην Ιωάννα Τούνη
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα τατουάζ με το γράμμα J, αφιερωμένο στην Ιωάννα Τούνη, είχε στο χέρι του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, το οποίο έσβησε, δημιουργώντας ένα «π» στη θέση του.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, που χώρισε με την Ιωάννα Τούνη πριν από περίπου 8 μήνες, είχε κάνει τατουάζ στο χέρι του το αρχικό του ονόματός της, όπως το έχει στο Instagram (J. Touni).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, μέσα από ένα στόρι που ανέβασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποκαλύφθηκε πως το «J» που κοσμούσε το χέρι του έχει πλέον αλλάξει μορφή και έχει μετατραπεί σε «π», πιθανό το αρχικό του ονόματος του γιου τους, Πάρη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Δημήτρης Αλεξάνδρου Ιωάννα Τούνη τατουάζ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ