«Ο Akylas είναι πραγματικά τρελός, λατρεύω το τραγούδι του» -Ο εκπρόσωπος της Αλβανίας στη Eurovision «ψηφίζει» Ferto - iefimerida.gr

Πολύ θετικά σχόλια έχει αποσπάσει ο Akylas για το τραγούδι του «Ferto», με το οποίο θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision που θα διεξαχθεί στη Βιέννη.

Αυτή τη φορά ήταν ο εκπρόσωπος της Αλβανίας στον φετινό μουσικό διαγωνισμό ο οποίος είπε πως λατρεύει το τραγούδι μας, ενώ χαρακτήρισε τον Έλληνα καλλιτέχνη «τρελό».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Άλις, ο οποίος θα διαγωνιστεί με το τραγούδι «Nân», ανέφερε επίσης πως χρειάζεται λίγη από την ενέργεια του Akyla για να μπορεί να τα καταφέρει. Παράλληλα, εξήγησε ποιο είναι το νόημα πίσω από το κομμάτι του και περιέγραψε την εμπειρία του στον διαγωνισμό μέχρι τώρα.

Ενθουσιάζει ο Akylas - Άλις: «Λατρεύω την ενέργειά του»



Όπως είπε ο εκπρόσωπος της Αλβανίας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα»: «Έχω ακούσει το τραγούδι, δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα, αλλά πρέπει να πω ότι λατρεύω την ενέργειά του. Χρειάζομαι λίγο από την ενέργειά του, έστω το 20%, για να τα καταφέρω. Είναι πραγματικά τρελός και λατρεύω το τραγούδι του».



Όταν ρωτήθηκε για το πώς αισθάνεται που συμμετέχει στη Eurovision, ανέφερε: «Κάθε φορά που με ρωτάνε, λέω το ίδιο πράγμα. Είναι ένα όνειρο για κάθε καλλιτέχνη, ειδικά για νέους καλλιτέχνες όπως εγώ».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το τραγούδι μου μιλάει για τη λαχτάρα μίας μητέρας»

Ο Άλις, έπειτα, εξήγησε πως το τραγούδι του σχετίζεται με τη σχέση που έχει με τη μητέρα του: «Το τραγούδι μου μιλάει για τη λαχτάρα μίας μητέρας, για την αγάπη της, για το πώς περιμένει και πόσο αγωνίζεται για τα παιδιά της όταν φεύγουν για να ξεκινήσουν μία νέα ζωή. Οπότε είναι κάπως από προσωπική εμπειρία στη ζωή μου. Όταν έφυγα από τη Σκόδρα για να πάω στα Τίρανα, δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά η μητέρα μου ένιωσε σαν να πήγα σε άλλη χώρα. Οπότε αυτό αφορά τη λαχτάρα της μητέρας και όλα αυτά», είπε.

Τέλος, ο τραγουδιστής εμφανίστηκε αρκετά αγχωμένος για τον διαγωνισμό: «Είμαι πολύ αγχωμένος. Φροντίζω όλα στην προετοιμασία να είναι τέλεια», δήλωσε.

Ο Άλις θα διαγωνιστεί στον Β' Ημιτελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου στη Βιέννη, στη 13η θέση .

Δείτε το τραγούδι του Άλις για τη Eurovision