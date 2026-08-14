Ο άκρως ιδιωτικός γάμος του Κριστιάνο Ρονάλντο: Νέες πληροφορίες -Οι καλεσμένοι και το προγαμιαίο συμβόλαιο - iefimerida.gr

Δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του Κριστιάνο Ρονάλντο ότι παντρεύτηκε τη Χεορχίνα Ροντρίγκεζ, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τον μυστικό γάμο τους.



Το ζευγάρι επέλεξε μια διακριτική τελετή στο Κασκάις της Πορτογαλίας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ούτε ο Ρονάλντο ούτε η Ροντρίγκες έχουν μιλήσει δημόσια για τον γάμο, πέρα από την ανακοίνωση που επιβεβαίωσε το γεγονός. Μέχρι στιγμής έχουν εμφανιστεί μόνο φορώντας τις βέρες τους.

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Ισπανική εκπομπή έκανε αποκαλύψεις για τον γάμο του Ρονάλντο

Ωστόσο, η ισπανική εκπομπή «El verano se mueve», αποκάλυψε χθες νέες λεπτομέρειες για τον πολυαναμενόμενο γάμο επικαλούμενη στοιχεία που φέρεται να περιλαμβάνονται στο επίσημο έγγραφο του γάμου. Σύμφωνα με αυτά, Ρονάλντο και Ροντρίγκες παντρεύτηκαν στις 11 Αυγούστου, την ίδια ημέρα που δημοσίευσαν στα social media την πρώτη φωτογραφία μετά την τελετή. Στη φωτογραφία φαίνονταν τα χέρια τους ενωμένα, με τις δύο απλές, χρυσές βέρες. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Κασκάις στις 13:30.

Ποιοι παραβρέθηκαν στον γάμο

Στον γάμο παραβρέθηκαν τα πέντε παιδιά του ζευγαριού, καθώς και τέσσερις μάρτυρες, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο πιστοποιητικό γάμου. Πρώτη στη λίστα είναι η Ιβάνα Ροντρίγκες, αδελφή της Χεορχίνα, με την οποία διατηρεί στενή σχέση. Μάρτυρας ήταν επίσης ο Μιγκέλ Χοσέ, στενός φίλος του Ρονάλντο, τον οποίο γνώρισε όταν και οι δύο αγωνίζονταν στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Αν και δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός παίκτης, διατηρούσε πάντα μια πολύ στενή σχέση με τον Πορτογάλο σταρ, σύμφωνα με την εκπομπή.



Στη συνέχεια, αναφέρονται ο Χοσέ και η Μόνικα, μητέρα και γιος, οι οποίοι είναι κοντά στη Χεορχίνα και δραστηριοποιούνται στον χώρο των κοσμημάτων, σύμφωνα με την εκπομπή.



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Το έγγραφο αποκαλύπτει επίσης ότι το ζευγάρι είχε υπογράψει προγαμιαίο συμφωνητικό, το οποίο περιλαμβάνει και ρυθμίσεις σχετικά με την περιουσία.

Τι θα κάνουν στη συνέχεια

Μετά τον γάμο, ο Ρονάλντο θα συνεχίσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις στη Σαουδική Αραβία, χωρίς ωστόσο να αγωνιστεί από την έναρξη της σεζόν. Θα απουσιάσει από τα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος, καθώς έχει λάβει ειδική άδεια μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Παράλληλα, τόσο ο Ρονάλντο όσο και η σύζυγός του έχουν επιστρέψει στα social media, χωρίς όμως να έχουν αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τον γάμο τους.

Η Ροντρίγκες δημοσίευσε βίντεο στο οποίο προωθεί το δικό της brand αθλητικών ρούχων. Λίγο αργότερα, δημοσίευσε στα Instagram Stories φωτογραφία μέσα από αεροπλάνο, όπου ποζάρει φορώντας γυαλιά ηλίου και ρούχο από το brand της. Στο δεξί της χέρι φαίνεται ένα μονόπετρο και στο αριστερό η νέα της βέρα.

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Φωτογραφία: Instagram

Ο Ρονάλντο επέστρεψε επίσης στα social media, σχολιάζοντας μάλιστα μια συγκινητική ανάρτηση του επί χρόνια φίλου του Λιονέλ Μέσι για τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε Μέσι. «Μια μεγάλη αγκαλιά για σένα και τους δικούς σου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, Λίο. Μείνε δυνατός», έγραψε ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής