Kτηνίατρος: «Ο αγαπημένος άνθρωπος των γατών είναι πάντα αυτός που δείχνει λίγο πιο απόμακρος» - iefimerida.gr

Ο ειδικός εξήγησε γιατί τα αιλουροειδή συχνά πλησιάζουν περισσότερο εκείνους που σέβονται τον χρόνο τους και δεν επιδιώκουν διαρκή επαφή.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι γάτες αντιλαμβάνονται τους ανθρώπους ως «μεγάλες γάτες», επηρεάζοντας τον τρόπο που δεσμεύονται. Το πρώτο άτομο που υποδέχεται ένα γατάκι μπορεί να γίνει πρόσωπο αναφοράς, ενώ και η συμβατότητα των χαρακτήρων παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή.

Ο σεβασμός στον προσωπικό χώρο της γάτας είναι καθοριστικός. Τα αιλουροειδή, κατά κανόνα, δεν απολαμβάνουν την επίμονη αναζήτηση για χάδια και την συνεχή προσπάθεια για επαφή από τον άνθρωπο, καθώς απορρίπτουν την «κολλημένη» συμπεριφορά.

Το άτομο που δεν αναγκάζει το ζώο να δεχτεί χάδια και περιμένει εκείνο να το πλησιάσει, κερδίζει την εμπιστοσύνη του. Κατά συνέπεια, αυτό το πιο απόμακρο άτομο μέσα στο σπίτι είναι συνήθως εκείνο που επιλέγεται.

Μια γάτα εκφράζει τον δεσμό εμπιστοσύνης τρίβοντας το σώμα της πάνω σε ένα άτομο, αφήνοντας τη μυρωδιά της. Άλλα σημάδια είναι το γουργούρισμα, το ζύμωμα με τα πόδια και η ενεργή αναζήτηση σωματικής επαφής.

Στα σπίτια όπου συμβιώνουν πολλά άτομα με μια γάτα, είναι συνηθισμένο το ζώο να αναπτύσσει μια ιδιαίτερη προτίμηση για κάποιον. Ωστόσο, αυτή η επιλογή δεν αφορά απαραίτητα εκείνον που την ταΐζει περισσότερο, παίζει μαζί της ή περνάει τον περισσότερο χρόνο στο πλευρό της.

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Ο κτηνίατρος Μανουέλ Μανθάνο εξήγησε ότι οι γάτες έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο να συνδέονται με τους ανθρώπους και ότι ένας από τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αυτή την επιλογή είναι ο σεβασμός στον χώρο και την ανεξαρτησία τους.

Σύμφωνα με τον ειδικό, τα αιλουροειδή αισθάνονται συχνά πιο άνετα με εκείνους που δεν προσπαθούν να επιβάλουν την επαφή και τους επιτρέπουν να πλησιάσουν όταν τα ίδια το επιθυμούν.

Γιατί οι γάτες επιλέγουν ένα συγκεκριμένο άτομο στο σπίτι

Ο Μανθάνο επισήμανε ότι οι γάτες έχουν διαφορετικό τρόπο να σχετίζονται με τους ανθρώπους από ό,τι οι σκύλοι. Όπως εξήγησε, τα αιλουροειδή μπορούν να αντιλαμβάνονται τους ανθρώπους ως «μια μεγάλη γάτα ή έναν μεγάλο γάτο», κάτι που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν τους δεσμούς τους.

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Μπορεί επίσης να έχει σημασία η στιγμή κατά την οποία το ζώο φτάνει στο σπίτι. Όταν πρόκειται για ένα μικρό γατάκι που μόλις έχει αποχωριστεί τη μητέρα του, το πρώτο άτομο που το υποδέχεται, του προσφέρει ζεστασιά και τροφή μπορεί να γίνει πρόσωπο αναφοράς για εκείνο.

Παράλληλα, ο χαρακτήρας της γάτας μπορεί να επηρεάσει το άτομο με το οποίο αναπτύσσει μεγαλύτερη οικειότητα. Ένα ανήσυχο ζώο μπορεί να αισθάνεται άνετα με κάποιον πιο δραστήριο, ενώ μια ήρεμη γάτα μπορεί να προτιμά ένα άτομο με πιο ήρεμη συμπεριφορά.

Γιατί οι γάτες προτιμούν τους πιο απόμακρους ανθρώπους

Μία από τις πτυχές στις οποίες έδωσε ιδιαίτερη έμφαση ο Μανθάνο είναι η ανάγκη να σεβόμαστε τον προσωπικό χώρο της γάτας. Ο ειδικός εξήγησε ότι αυτά τα ζώα, κατά κανόνα, δεν απολαμβάνουν όταν κάποιος προσπαθεί διαρκώς να τα χαϊδέψει ή να τα αναζητήσει.

«Στη γάτα, κατά κανόνα, δεν αρέσει ο άνθρωπος να είναι ιδιαίτερα “κολλημένος” μαζί της», εξήγησε ο κτηνίατρος.

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Υπό αυτή την έννοια, εκείνοι που δεν κυνηγούν το ζώο μέσα στο σπίτι, δεν το αναγκάζουν να δεχτεί χάδια και περιμένουν να είναι εκείνο που θα πλησιάσει μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Ορισμένες γάτες, μάλιστα, επιδιώκουν να παραμένουν κοντά στο άτομο που έχουν επιλέξει και μπορεί να επιμένουν να διατηρούν την επαφή ακόμη και όταν μια πόρτα τις χωρίζει από εκείνο / UNSPLASH

«Αυτό το κάπως πιο απόμακρο άτομο τείνει, κατά κανόνα, να είναι εκείνο που επιλέγεται», τόνισε ο Μανθάνο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοεί κανείς τη γάτα προκειμένου να κερδίσει την αγάπη της. Το κλειδί είναι να επιτρέπουμε στο ζώο να αποφασίζει πότε και με ποιον τρόπο θέλει να αλληλεπιδράσει, χωρίς να εισβάλλουμε στον χώρο του.

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Πώς δείχνει μια γάτα ότι έχει επιλέξει ένα άτομο

Όταν μια γάτα δημιουργεί έναν δεσμό εμπιστοσύνης με κάποιον, μπορεί να τον εκφράσει μέσω διαφορετικών κοινωνικών συμπεριφορών. Μία από αυτές είναι να τρίβει το πρόσωπο και το σώμα της πάνω σε αυτό το άτομο.

Ο Μανθάνο εξήγησε ότι οι γάτες διαθέτουν αδένες που παράγουν φερομόνες σε διάφορα σημεία του κεφαλιού τους και ότι, τρίβοντας το σώμα τους πάνω σε έναν άνθρωπο, μπορούν να αφήσουν πάνω του τη μυρωδιά τους, ως μέρος της κοινωνικής τους συμπεριφοράς.

Μπορεί επίσης να εμφανιστούν και άλλα σημάδια εμπιστοσύνης, όπως το γουργούρισμα, το ζύμωμα με τα μπροστινά πόδια, η αναζήτηση σωματικής επαφής ή το να πλησιάζει όταν το άτομο επιστρέφει στο σπίτι.

Ορισμένες γάτες, μάλιστα, επιδιώκουν να παραμένουν κοντά στο άτομο που έχουν επιλέξει και μπορεί να επιμένουν να διατηρούν την επαφή ακόμη και όταν μια πόρτα τις χωρίζει από εκείνο.