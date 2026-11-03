Δάσκαλος 103 ετών αποκαλύπτει τη συνήθεια που δεν εγκαταλείπει -«Απαιτεί προσωπική πειθαρχία, παρόλο που είναι επώδυνη» - iefimerida.gr

Όταν γίνεται λόγος για ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής, η προσοχή στρέφεται συνήθως στη φυσική τους κατάσταση και στο αξιοσημείωτο επίτευγμα της μακροζωίας.

Η ικανότητά τους να περπατούν και να παραμένουν σωματικά δραστήριοι σε τόσο προχωρημένη ηλικία προκαλεί θαυμασμό. Ωστόσο, η πνευματική τους κατάσταση συχνά περνά σε δεύτερη μοίρα.

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Η διατήρηση της πνευματικής διαύγειας είναι εξίσου σημαντική, αν όχι σημαντικότερη, από τη σωματική κινητικότητα. Αυτή είναι τουλάχιστον η άποψη του Ρον Λέθερεν, ενός 103χρονου από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος εξακολουθεί να ζει μόνος στο σπίτι του, χωρίς να χρειάζεται βοήθεια ή ιατρική υποστήριξη.

Ο Λέθερεν, πρώην δάσκαλος και επιθεωρητής εκπαίδευσης, υπηρέτησε ως αξιωματικός του στρατού κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στη συνέχεια, εργάστηκε για την Εκπαιδευτική Αρχή του Εσωτερικού Λονδίνου, με έδρα το Δημαρχείο.

Εδώ και χρόνια, ακολουθεί μια σταθερή πρωινή ρουτίνα, αφιερώνοντας σημαντικό χρόνο σε ασκήσεις που έχουν στόχο να διατηρούν ενεργά τόσο το σώμα όσο και το μυαλό του.

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«Κάνω μερικές αρκετά έντονες σωματικές ασκήσεις και ενδυναμώνω τα πόδια μου χρησιμοποιώντας μια ζώνη αντίστασης, με την οποία τα σηκώνω προς τα πάνω. Κάνω 60 επαναλήψεις από κάθε άσκηση. Προσπαθώ να κινώ τα δάχτυλα των ποδιών μου και να σηκώνω τα πόδια μου από το κρεβάτι, ενώ είμαι ξαπλωμένος ανάσκελα. Χρησιμοποιώ επίσης τις σκάλες, αν και το ανέβασμα είναι πιο δύσκολο από το κατέβασμα. Για να ξεπεράσεις αυτές τις δυσκολίες απαιτείται προσωπική πειθαρχία και, παρόλο που είναι επώδυνο, μπορείς να τα καταφέρεις αν είσαι αρκετά αποφασισμένος», εξηγεί ο 103χρονος.

Ωστόσο, η καθημερινή του ρουτίνα δεν περιορίζεται στη σωματική άσκηση. Ο ίδιος δίνει εξίσου μεγάλη σημασία στην πνευματική εγρήγορση, αφιερώνοντας αρκετό χρόνο στην επίλυση διαδικτυακών γρίφων και παζλ.

«Η νοητική μου ευκινησία είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική μου ευκινησία και αφιερώνω πολύ χρόνο στην επίλυση διαδικτυακών παζλ. Ο εγκέφαλος είναι όπως κάθε άλλο μέρος του σώματος: πρέπει να χρησιμοποιείται για να επιβιώσει. Ποτέ μην κάνεις ούτε ένα βήμα πίσω. Κράτησε γερά αυτό που έχεις», καταλήγει ο Ρον Λέθερεν.