Νύφη παρήγγειλε νυφικό 10.000 δολαρίων και σοκαρίστηκε με το πώς της το παρέδωσαν -Τα βίντεο που έγιναν viral - iefimerida.gr

Νύφη που παρήγγειλε νυφικό αξίας 10.000 δολαρίων έγινε viral όταν μοιράστηκε στο TikTok την έκπληξή της για τον τρόπο με τον οποίο παραδόθηκε το δέμα.

Το βίντεο που έγινε viral

Η Charlee Isles, η οποία δραστηριοποιείται στο TikTok μαζί με τη φίλη της και επίσης μέλλουσα νύφη Rach Gowans, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο δείχνει την παράδοση του νυφικού της, γράφοντας στη λεζάντα: «POV: το νυφικό των 10 χιλιάδων δολαρίων που ο ταχυδρόμος αποφάσισε να αφήσει στο κατώφλι μου».

Στο βίντεο, που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές, φαίνεται ένα μεγάλο λευκό κουτί να έχει αφεθεί έξω από την πόρτα κατοικίας.

Η αντίδραση της και τα σχόλια στα social media

Η Charlee σχολίασε με απορία ότι η παράδοση θα έπρεπε να γίνει με υπογραφή, όπως ανέφερε και στη λεζάντα της, γεγονός που προκάλεσε έντονες και διχασμένες αντιδράσεις στα σχόλια.

Κάποιοι χρήστες την επέκριναν, αναρωτώμενοι αν περίμενε ο ταχυδρόμος να μεταφέρει το δέμα μέσα στο σπίτι ή να το παραδώσει με διαφορετικό τρόπο, ενώ άλλοι αστειεύτηκαν για το πού θα μπορούσε να το αφήσει.

Ωστόσο, υπήρξαν και χρήστες που την υποστήριξαν, σημειώνοντας ότι σε αποστολές με απαίτηση υπογραφής το δέμα δεν θα έπρεπε να αφήνεται αν δεν υπάρχει παραλήπτης για να υπογράψει. Η ίδια η Charlee απάντησε σε σχόλια, συμφωνώντας με αυτή την άποψη και λέγοντας ότι αυτός ήταν ο λόγος της αντίδρασής της.

Η δεύτερη απογοήτευση με το νυφικό

Η κατάσταση δεν τελείωσε εκεί, καθώς σε επόμενο βίντεο η Charlee παρουσίασε το άνοιγμα του κουτιού, όπου όπως είπε, το νυφικό που είχε παραγγείλει μήνες πριν δεν ήταν όπως το περίμενε.

Στο βίντεο εμφανίζεται να κοιτάζει το περιεχόμενο και να αντιδρά με εμφανή απογοήτευση, καλύπτοντας το πρόσωπό της.

Η συνέχεια της ιστορίας

Πολλοί χρήστες συνέχισαν να σχολιάζουν με χιούμορ, συνδέοντας το περιστατικό με την προηγούμενη ανάρτησή της για την παράδοση, ενώ άλλοι της είπαν να μην κατηγορεί τον ταχυδρόμο.

Η ίδια αργότερα ενημέρωσε στα σχόλια ότι ίσως αντέδρασε υπερβολικά, σημειώνοντας ότι δοκίμασε το νυφικό και ενδέχεται τελικά να είναι ικανοποιημένη.

Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες μετά τον γάμο της, αφήνοντας την ιστορία ανοιχτή για συνέχεια.